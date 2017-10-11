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|Волгоградская стройфирма задержала работникам полмиллиона рублей
|Скандалы и ЧП
|11.10.2017 16:27
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Общая сумма задолженности перед сотрудниками составила более 420 тысяч рублей.
Причем, следователи установили, что финансовая возможность расплатиться с работниками у предприятия была. Об этом свидетельствует движение денежных средств по счетам. Однако тратились средства на иные цели, не связанные с оплатой труда.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Также предпринимаются меры к скорейшему погашению задолженности перед работниками.
Сейчас на рассмотрении у органов следствия находится еще порядка сотни обращений граждан, в том числе коллективных, о невыплате им заработной платы руководством этого предприятия.
Стоит добавить, по данным регионального органа статистики, по состоянию на 1 октября число работников, которым задолжали зарплату различные предприятия, составляет 834 человека. Всего волгоградские работодатели должны 33,5 миллиона рублей.
Полина Макарова
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