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Волгоградская стройфирма задержала работникам полмиллиона рублей Печать
Скандалы и ЧП
11.10.2017 16:27

Волгоградская стройфирма задержала работникам полмиллиона рублей

Руководителя одной из строительных компаний Волгограде ждет суд за задержку зарплаты своим работникам.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР России по региону, четыре месяца руководство предприятия не выплачивало заработную плату монтажнику, бетонщику, каменщику, арматурщику, двум электрогазосварщикам и двум плотникам.

Общая сумма задолженности перед сотрудниками составила более 420 тысяч рублей.

Причем, следователи установили, что финансовая возможность расплатиться с работниками у предприятия была. Об этом свидетельствует движение денежных средств по счетам. Однако тратились средства на иные цели, не связанные с оплатой труда.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Также предпринимаются меры к скорейшему погашению задолженности перед работниками.

Сейчас на рассмотрении у органов следствия находится еще порядка сотни обращений граждан, в том числе коллективных, о невыплате им заработной платы руководством этого предприятия.

Стоит добавить, по данным регионального органа статистики, по состоянию на 1 октября число работников, которым задолжали зарплату различные предприятия, составляет 834 человека. Всего волгоградские работодатели должны 33,5 миллиона рублей.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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