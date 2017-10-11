Пенсионерка перевела экстрасенсам из телевизора 3 миллиона рублей

Рекламу 67-летняя жительница Дзержинского района увидела около года назад на одном из телеканалов. В ролике сотрудники центра магической помощи предлагали дистанционно излечить от болезней.

Поверив в экстрасенсорные способности, пенсионерка позвонила по указанному на экране номеру телефона. На том конце провода женщину убедили в невероятной силе чудодейственных обрядов, которые помогут вернуть здоровье.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, за каждую консультацию пенсионерка переводила лжеэстрасенсам значительные суммы денег.

Так и не дождавшись волшебного исцеления, она обратилась в полицию. Оказалось, что за год сеансов дистанционной магии женщина перевела мошенникам около 3 миллионов рублей.

Подобный случай произошел весной этого года. В середине марта женщина увидела по телевизору рекламу. Там говорилось, что экстрасенсы могут избавить ее родственника от алкогольной зависимости.

Для этого ей нужно систематически через платежный терминал переводить крупные суммы денег и ждать магической помощи.

Доверчивая пенсионерка с середины марта до апреля перевела лжеэкстрасенсам больше 1 миллиона рублей. Когда волгоградка сделала очередной денежный перевод на крупную сумму денег, то родственники убедили женщину обратиться в полицию.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»