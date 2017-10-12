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- В ходе проведенного обыска в домовладении обнаружены и изъяты наручники, травматический пистолет (без маркировки), технические устройства для слежения за автотранспортными средствами, маски и форменная одежда спецподразделений. В результате дальнейших поисковых мероприятий в Московской области обнаружен автомобиль, использовавшийся во время совершения тяжкого преступления. По данному факту Тимирязевским МСО СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позднее в Москве задержан 35-летний организатор похищения, - сообщила ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности организованной группировки.
Евгений Иванов
Оперативное видео МВД России.
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