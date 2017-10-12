Как стало известно "СоцИнформБюро", утром в четверг, 12 октября недалеко от остановки "ТЦ Космос" маршрутка, двигаясь со стороны ул. Писемского, сбила ребенка, который перебегал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе без сопровождения взрослых.

Татьяна А., которая стала свидетельницей этого происшествия, рассказала корреспонденту "СоцИнформБюро", что водитель не успел затормозить, потому что все произошло очень неожиданно.

- ДТП произошло в 7:30. Мы с дочкой в это время стояли на противоположной стороне дороги. Я вижу, что едет маршрутка и бежит мальчик. И тут удар - ребенок подлетает кверху, переворачивается в воздухе. Газель остановилась и оттуда выбежали все люди. Водитель начинает кричать на ребенка, что, мол, куда ты несешься. Оказалось, что ребенок выбежал с одной маршрутки и, не оглянувшись по сторонам, побежал через дорогу в школу-интернат, - рассказала волгоградка.

Спустя 30 минут женщина, возвращаясь обратно, увидела на месте происшествия сотрудников дорожной полиции. Как очевидец, она рассказала им все, что видела и спросила о судьбе мальчика. По словам полицейских, 9-летний ребенок жив, его доставили в медучреждение с рассеченной бровью и сильным шоком.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"