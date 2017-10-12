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В больнице Волгограда от отравления грибами умерла 8-летняя девочка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
12.10.2017 10:17

В Волгограде в больнице от отравления грибами умерла 8-летняя девочка

По данному факту СК организовал проверку.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, в среду, 11 октября в лечебном учреждении Волгограда от тяжелейшего отравления скончалась 8-летняя девочка.

8 октября школьница и её родители употребили в пищу грибы, которые они самостоятельно собрали в лесу в Еланском районе. Буквально на следующий день вся семья была госпитализирована в районную больницу. У всех был поставлен диагноз - отравление.

Поскольку состояние девочки оценивалось как тяжелое, медики приняли решение о госпитализации её вертолетом санавиации в Волгоград. Однако, несмотря на старания врачей, ребенок скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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