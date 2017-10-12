В Волжском водитель скрылся после наезда на пешехода

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 20:35 неизвестный водитель на неустановленной автомашине при движении задним ходом на ул. Карбышева, напротив дома № 160, наехал на 54-летнего пешехода. Мужчина стоял на проезжей части дороги на остановке.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмой руки был доставлен в больницу Волжского. Водитель с места аварии скрылся. В настоящее время полиция ведет его розыск.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"