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В Волжском водитель скрылся после наезда на пешехода Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
12.10.2017 11:46

В Волжском водитель скрылся после наезда на пешехода

Розыск водителя, оставившего на дороге сбитого им 54-летнего мужчину, продолжается.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 20:35 неизвестный водитель на неустановленной автомашине при движении задним ходом на ул. Карбышева, напротив дома № 160,  наехал на 54-летнего пешехода. Мужчина стоял на проезжей части дороги на остановке.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмой руки был доставлен в больницу Волжского. Водитель с места аварии скрылся. В настоящее время полиция ведет его розыск.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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