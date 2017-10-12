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Волгоградку возмутил вид платного туалета на Спартановке Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
12.10.2017 13:25

Волгоградку возмутил вид платного туалета на Спартановке

Жительница Волгограда Алина Духовная, которая уже не раз становилась героиней наших публикаций, в очередной раз дала повод для написания заметки. На этот раз неравнодушная ко всему происходящему в городе волгоградка разместила на своей страничке в социальной сети Facebook снимок, сделанный в одном из платных туалетов на Спартановке.

"Платный туалет на Спартановке. Конечно, 10 руб. - не бог весть какие деньги, но мой организм возмутился до самого кишечника", - написала горожанка.

В разговоре с Алиной Духовной, она пояснила корреспонденту "СоцИнформБюро", что туалет находится "на рыночке, в большом пустующем здании".

- Если его закрыть, то торговцам далеко слишком бегать придется. И цена - 10 рублей - их видимо устраивает. Иначе не выжило бы это "предприятие", - отметила волгоградка.

Волгоградку возмутил вид платного туалета на Спартановке

Стоит отметить, что в России большая часть действующих нормативных и законодательных актов, касающихся проектирования, строительства, норм оборудования, размещения, эксплуатации, создавались в СССР или основаны на актах советской эпохи. До сих пор не существует юридически вменяемых "правил игры" на туалетном рынке. Именно этим во многом объясняется неудовлетворительное состояние общественных туалетов в стране.

Согласно требованиям СанПиН, все помещения (полы, стены, потолки, перегородки) и оборудование туалета должны быть чистыми. Также чистыми должны быть и стёкла светильников. Металлические трубы, арматура должны быть окрашены и не иметь следов коррозии.

Санитарные приборы (раковины, унитазы, писсуары) должны быть исправными и не должны иметь протечек в местах подсоединения к трубопроводам. Смывные бачки унитазов должны быть отрегулированы. Унитазы должны быть оборудованы пластиковыми или деревянными сиденьями. В мужском и женском отделениях должны быть раковины и зеркала. На каждой раковине должно быть мыло или возле неё - деспенсер с жидким мылом.

Туалет должен быть обеспечен электрополотенцем или бумажным полотенцем, туалетной бумагой. В каждой туалетной кабине должна быть корзина для мусора. Кроме того, на объекте должны быть заведены специальные журналы расхода дезинфицирующих средств и учета обследований специалистами госсанэпидслужбы.

К сожалению, получить оперативный комментарий в мэрии по вопросу, кто в Волгограде должен следить за состоянием платных туалетов, не удалось. Но мы обязательно еще вернемся к этой теме.

Надира Коннова
ФОТО: Алина Духовная

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