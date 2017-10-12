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|На юге Волгограда 17-летний парень упал с опоры моста
|Скандалы и ЧП Волгоград
|12.10.2017 13:59
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Как стало известно "СоцИнформБюро", подросток забрался на опору, расположенную на 10-метровой высоте между шлюзами под железнодорожным мостом.
Юноша не смог удержать равновесие и упал на землю. Медикам стоило немалых усилий добраться до пострадавшего. У реки нет спуска для проезда транспорта, да к тому же уклон поверхности составляет около 40 градусов.
Найдя обходные пути, врачи скорой помощи поместили подростка на спасательный щит и доставили наверх. Оказав первую экстренную помощь, парня в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Надира Коннова
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