На юге Волгограда 17-летний парень упал с опоры моста

Как стало известно "СоцИнформБюро", подросток забрался на опору, расположенную на 10-метровой высоте между шлюзами под железнодорожным мостом.

Юноша не смог удержать равновесие и упал на землю. Медикам стоило немалых усилий добраться до пострадавшего. У реки нет спуска для проезда транспорта, да к тому же уклон поверхности составляет около 40 градусов.

Найдя обходные пути, врачи скорой помощи поместили подростка на спасательный щит и доставили наверх. Оказав первую экстренную помощь, парня в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"