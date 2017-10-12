В регионе осудили отца за смерть детей в пожаре



Как сообщили ИА «СоцИнформбюро» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 41-летнего Дмитрия Юрченко признали виновным в причинении смерти по неосторожности трем маленьким детям.

С учетом обстоятельств Котельниковский районный суд Волгоградской области приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Напомним, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении волгоградца, который подозревался в том, что по его неосторожности погибли трое несовершеннолетних.

Следствие установило, что мужчина проживал в одном из частных домов в хуторе Красноярский Котельниковского района вместе со своей гражданской супругой и тремя маленькими детьми.

Семья для приготовления пищи использовала электрическую одноконфорочную плитку, которая была приобретена с рук около трех лет назад. Отец семейства, в связи поломкой терморегулятора указанного бытового прибора, неоднократно самостоятельно его ремонтировал. В итоге мужчина соединил провода напрямую с нагревательным элементом, минуя при этом указанный регулятор температуры и датчик автоматического отключения на случай перегрева.

Электроплитка постоянно работала на максимальной мощности и представляла собой серьезную опасность. Несмотря на это, члены семьи ежедневно продолжали ею пользоваться. Причем не только по назначению, но и для прикуривания сигарет.

По мнению следователей, именно эксплуатация неисправного электроприбора и привела к трагедии, в результате которой погибли трое малолетних детей подозреваемого и его гражданской супруги: их 12-летний сын, и две дочери, в возрасте 3 и 7 лет.

Расследование уголовного дела проводилось Котельниковским МРСО СУ СК России по Волгоградской области.

Свою вину в случившемся обвиняемый признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Полина Макарова

ФОТО: СК России