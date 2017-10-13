О первом антимонопольном деле в рамках работы нового проекта ОНФ «Карта картелей» сообщил начальник управления по борьбе с картелями УФАС Андрей Татищев по время выступления на открытии Антикоррупционного форума.

По словам Татищева, дело о картеле в сфере детского питания было возбуждено в Ульяновской области. Частично оно коснулось и Волгоградской области.

Напомним, что ранее активисты ОНФ обнаружили махинации на торгах с поставками детского питания в регионе.

Особое внимание общественников привлек предприниматель Стрельников А.В., который получил больше 1 млрд рублей за обслуживание 187 социальных учреждений.

В закупках питания в школы Волгограда эксперты также заметили признаки сговора между ИП Киреева Е.В., ИП Абрамова В.А. и ИП Короткова Т.В. В этих случаях на торги выходил один участник без снижения цены.

Не обошла проверка стороной и ульяновскую компанию ООО «Торговый дом СПП», которая в декабре 2016 года получила крупный контракт на поставку питания в дошкольные учреждения Волгограда.

Оказалось, что последняя фирма за свою работу в Ульяновске и Волгограде получила через картельные сговоры незаконного дохода на 4,5 млрд рублей.

По словам координатора проекта «За честные закупки» и депутата государственной думы Антона Гетта, теперь поставщика ООО «Торговый дом СПП» ждет штраф в размере 30% от оборота и попадание в «черный список».

Отметим, что по данным УФАС за 2016 год в стране было совершено закупок примерно на 7 трлн рублей. Только за год специалистам антимонопольной службы удалось выявить 262 факта сговора при госзакупках.

26 сентября в Москве активисты ОНФ представили «Карту картелей», на которой признаки сговора были отмечены в 10 российских регионах. В их число вошла и Волгоградская область.

Накануне в Ростове-на-Дону «фронтовики» представили вторую часть карты, куда пошли еще три региона: Республика Адыгея, Краснодарский и Ставропольский край.

Во время Антикоррупционного форума особое внимание общественники обратили на закупки питания в детские сады, школы и больницы.

На мероприятии были собраны представители бизнеса, социальных учреждений, структур власти из Южного и Уральского федеральных округов.

Алёна Басавина

Фото: ИА «СоцИнформБюро»