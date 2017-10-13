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В Москве задержали находившуюся в федеральном розыске волгоградку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.10.2017 11:02

В Москве задержали находившуюся в федеральном розыске волгоградку

25-летняя женщина долгое время "колесила" по стране и осела в Москве. По оперативной информации московских полицейских, волгоградку обнаружили в столице.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 12 октября в Москве волгоградские полицейские во взаимодействии с коллегами из МВД России задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске.

В конце ноября 2013 года волгоградку задержали в Краснооктябрьском районе города за сбыт и хранение героина. В декабре того же года судом ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Несмотря на это, женщина покинула город, скрывшись в неизвестном направлении. Жительницу Волгограда объявили в федеральный розыск.

Накануне ее местонахождение было установлено в Москве.

- Все это время подозреваемая каталась по России и осела в столице. По оперативной информации наших московских коллег её обнаружили в столице и волгоградские сотрудники туда выехали для задержания. Задержанную арестовали. В ближайшее время её этапируют в Волгоград. До вынесения приговора она будет содержаться в следственном изоляторе, - рассказали в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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