В Москве задержали находившуюся в федеральном розыске волгоградку

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 12 октября в Москве волгоградские полицейские во взаимодействии с коллегами из МВД России задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске.

В конце ноября 2013 года волгоградку задержали в Краснооктябрьском районе города за сбыт и хранение героина. В декабре того же года судом ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Несмотря на это, женщина покинула город, скрывшись в неизвестном направлении. Жительницу Волгограда объявили в федеральный розыск.

Накануне ее местонахождение было установлено в Москве.

- Все это время подозреваемая каталась по России и осела в столице. По оперативной информации наших московских коллег её обнаружили в столице и волгоградские сотрудники туда выехали для задержания. Задержанную арестовали. В ближайшее время её этапируют в Волгоград. До вынесения приговора она будет содержаться в следственном изоляторе, - рассказали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"