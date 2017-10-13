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|Что пропало из банковской ячейки – миллион долларов или кирпич?
|Скандалы и ЧП
|13.10.2017 11:25
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Как стало известно «Социнформбюро», 10 октября в ОМВД по району Замоскворечье обратился предприниматель с заявлением о краже свыше одного миллиона долларов США из ячейки в Международном фондовом банке – рассказал наш источник. «Со слов предпринимателя он открыл ячейку в Международном фондовом банке 17.09.2014 года, периодически пополнял и забирал деньги из нее, последний раз он забирал деньги весной 2017 года. Затем 13 июля, предприниматель продлил аренду ячейки, и доступ к ней не осуществлял. В начале октября Международный фондовый банк были лишен Центробанком лицензии на проведение банковский операций. В связи с этим предприниматель решил забрать деньги. 10 октября он пришел в банк, но денежные средства в банковской ячейке отсутствовали. Точную сумму бизнесмен назвать не смог, уверенно заявив, что она превышает миллион долларов.
В свою очередь в пресс-службе банка «Социнформбюро» заявили, что «10 октября 2017 года сотрудниками правоохранительных органов действительно проводились следственные действия в Международном Фондовом Банке на Большой Татарской улице, 38/1, стр. 1. Причиной стало заявление некоего гражданина, арендовавшего ячейку в хранилище банка. Он утверждает, что из ячейки якобы пропала крупная сумма средств в иностранной валюте. При этом обращаем Ваше внимание, что данный гражданин не указывал, что содержится в ячейке, и не заключил с банком никаких договоров о хранении денежных средств. Банк оказывает максимальную помощь и содействие сотрудникам правоохранительных органов в установлении истины».
- На сегодняшний день есть услуга по аренде ячейки, но нет никакого законодательства, которое бы обязывало банк и клиента описывать содержимое ячейки – пояснил эксперт по банковской безопасности, пожелавший остаться неназванным. - Сообщения о хищениях из банковских ячеек появляются часто. Только в Москве с 2012 года по сегодняшний день, сотрудники правоохранительных органов зафиксировали более десятка заявлений, но есть еще случаи, о которых никто не заявляет.
«Зачастую банковские ячейки используются и в преступных целях, как коррупционный инструмент» - рассказал источник в ОЭБиПК. – «Деньги закладываются в ячейку и после того как услуга оказана, чиновник или уполномоченный от него человек, забирают оговоренную сумму» . В полицию зачастую не попадают заявления и от тех, кого обобрали, к примеру, собственные компаньоны.
По факту заявления о краже миллиона долларов возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции изучают запись камер видеонаблюдения, изъятую из банка, и ведут допросы сотрудников.
ФОТО: globallookpress
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