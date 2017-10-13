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На севере Волгограда молодой водитель сбил 5-летнего ребенка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.10.2017 11:30

На севере Волгограда молодой водитель сбил 5-летнего ребенка

5-летняя девочка вместе с мамой переходила дорогу в неустановленном месте.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Тракторозаводском районе Волгограда 12 октября в 15:10 22-летний водитель на автомашине "ВАЗ - 2114" двигался по ул. Шурухина со стороны ул. Ополченской в сторону ул. Дегтярева. Напротив дома №18 по ул. Шурухина водитель наехал на 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в сопровождении мамы.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травму и был доставлен в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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