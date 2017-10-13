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За сутки в пожарах Волгоградской области пострадали сразу три человека Печать
Скандалы и ЧП
13.10.2017 11:55

За сутки в пожарах Волгоградской области пострадали сразу три человека

Возгорание домашних вещей в областной столице и селе Ольховка едва не погубило трех мужчин.

Первый пожар произошел накануне около 14.08 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там в квартире на улице Краснокамской загорелись домашние вещи.

Пожарные расчеты смогли потушить огонь уже в 14.31. На месте происшествия был обнаружен пострадавший 48-летний мужчина. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Другой пожар случился в 18.50 в селе Ольховка. На улице Ленинской в доме тоже загорелись вещи. Спасатели обнаружили на месте двух пострадавших мужчин 1959 и 1964 годов рождения. Причина этого возгорания пока устанавливается.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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