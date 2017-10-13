Волгоградского бизнесмена обвиняют в крупной неуплате налогов

Бывшего директора ООО «НПО Спецклимат» будут судить за уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере. Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, бизнесмену грозит до 2 лет тюрьмы. По данным следствия, обвиняемый в 2015-2016 годах уклонился от уплаты более 11 миллионов рублей налога с организации. Установлено, что предприниматель включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с фиктивными фирмами. Добавим, ООО «НПО Спецклимат» в Волгограде занимается производством климатических камер. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в уклонении от налогов обвиняемый признал. Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро» Следующая >