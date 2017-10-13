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Волгоградского бизнесмена обвиняют в крупной неуплате налогов Печать
Скандалы и ЧП
13.10.2017 12:26

Волгоградского бизнесмена обвиняют в крупной неуплате налогов

Бывшего директора ООО «НПО Спецклимат» будут судить за уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, бизнесмену грозит до 2 лет тюрьмы.

По данным следствия, обвиняемый в 2015-2016 годах уклонился от уплаты более 11 миллионов рублей налога с организации. Установлено, что предприниматель включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с фиктивными фирмами.

Добавим, ООО «НПО Спецклимат» в Волгограде занимается производством климатических камер.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину в уклонении от налогов обвиняемый признал.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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