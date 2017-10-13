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|Волгоградского бизнесмена обвиняют в крупной неуплате налогов
|Скандалы и ЧП
|13.10.2017 12:26
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, бизнесмену грозит до 2 лет тюрьмы.
По данным следствия, обвиняемый в 2015-2016 годах уклонился от уплаты более 11 миллионов рублей налога с организации. Установлено, что предприниматель включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с фиктивными фирмами.
Добавим, ООО «НПО Спецклимат» в Волгограде занимается производством климатических камер.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вину в уклонении от налогов обвиняемый признал.
Полина Макарова
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