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|Под Волгоградом полиция задержала похитителей дизтоплива
|Скандалы и ЧП Волгоград
|03.11.2017 13:00
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 2 ноября в полицию поступил звонок от 30-летнего жителя Республики Дагестан. Мужчина рассказал, что занимается перевозками грузов и в этот вечер расположился на ночлег в придорожной гостинице на 718 км автодороги Р-22 в Новоаннинском районе Волгоградской области.
Около 3 часов ночи водителя разбудил шум. Оказалось, что хозяин отеля обнаружил, как трое неизвестных с помощью шланга сливают в канистру дизельное топливо из бака большегруза "Вольво", припаркованного его постояльцем. Когда злоумышленники поняли, что их действия заметили, они продолжили незаконные действия, а затем сели в свой автомобиль ГАЗель и уехали.
Хозяин гостиницы вызвал наряд полиции и сообщил приметы скрывшихся, а также марку автомашины. Экипажу ГАИ удалось задержать грабителей. Злоумышленниками оказались неработающие жители Новоаннинского района в возрасте 32-х и 34-х лет. У преступников изъяли емкости с похищенными 150 литрами дизельного топлива. Третий соучастник смог уйти от преследования, сейчас ведется его розыск.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит наказание до 7 лет лишения свободы. В настоящее время задержанные арестованы.
Анна Павлова
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