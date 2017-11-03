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В Волгограде полиция ищет очевидцев угона белой "шестерки" Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.11.2017 13:39

В Волгограде полиция ищет очевидцев угона белой

Автомобиль "ВАЗ-2106" был похищен ночью 2 ноября в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по регину, от дома № 2 по улице Щедрина накануне ночью был похищен автомобиль белого цвета "ВАЗ-2106", государственный номер А 216СВ 34.

Передние колёса у "шестерки" - "штамповка", на задних - литые диски, на крыше имеется багажник.

В регинальном ГУ МВД просят откликнуться очевидцев данного происшествия или граждан, которые знают о местонахождении автомобиля.

Стоит отметить, что "классика" пользуется большой популярность у преступников. Если обратиться к статистике ГИБДД Волгограда, то окажется, что в рейтинге самых угоняемых автомобилей лидирует именно продукция АВТОВАЗа. По словам правоохранителей, в этом нет ничего удивительного. Во-первых, в городе-герое отечественных машин – самый большой процент от общего числа, а во-вторых, противоугонные системы, устанавливаемые на наши машины, зачастую куда менее совершенны, чем те, которыми оснащены иномарки. Ну и, в-третьих, такие автомобили преступникам достаточно легко сбывать на черном рынке.

Анна Павлова
ФОТО: МВД России

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