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|В Светлоярском районе вторую неделю ищут 56-летнюю женщину
|Скандалы и ЧП Волгоград
|03.11.2017 14:02
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Как стало известно "СоцИнформБюро", волонтеры на днях обследовали окрестности станции Чапурники: лесопосадки и территорию у железнодорожных путей, однако поиски не принесли результатов.
В субботу, 4 ноября в 10 часов утра поиски пропавшей женщины вновь возобновятся. Всех желающих принять участие ждут в это время у станции Чапурники и просят запастись фонарями, скотчем, горячими напитками и бутербродами. Чтобы защититься от непогоды, лучше надеть непродуваемые куртки, высокую непромокаемую обувь, защитные перчатки и головные уборы.
56-летняя Светлана Минибаева вышла из дома, расположенного в Чапурниках, 23 октября. Она направилась на автобусе в Красноармейский район и больше её никто не видел.
Женщина ростом 165-170 см, на вид 55–60 лет, среднего телосложения, волосы светлые до плеч. В день исчезновения была одета в болоньевую куртку бежевого цвета, черные брюки. На голове берет бежевого цвета с изображением цветка.
Анна Павлова
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