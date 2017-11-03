В Светлоярском районе вторую неделю ищут 56-летнюю женщину

Как стало известно "СоцИнформБюро", волонтеры на днях обследовали окрестности станции Чапурники: лесопосадки и территорию у железнодорожных путей, однако поиски не принесли результатов.

В субботу, 4 ноября в 10 часов утра поиски пропавшей женщины вновь возобновятся. Всех желающих принять участие ждут в это время у станции Чапурники и просят запастись фонарями, скотчем, горячими напитками и бутербродами. Чтобы защититься от непогоды, лучше надеть непродуваемые куртки, высокую непромокаемую обувь, защитные перчатки и головные уборы.

56-летняя Светлана Минибаева вышла из дома, расположенного в Чапурниках, 23 октября. Она направилась на автобусе в Красноармейский район и больше её никто не видел.

Женщина ростом 165-170 см, на вид 55–60 лет, среднего телосложения, волосы светлые до плеч. В день исчезновения была одета в болоньевую куртку бежевого цвета, черные брюки. На голове берет бежевого цвета с изображением цветка.

Анна Павлова

ФОТО: ВолгоСпас