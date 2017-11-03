Жирновчанка с боем отстаивала самовольные постройки



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, соседи с таким положением вещей соглашаться не стали и обратились в суд и выиграли дело. Вскоре приставы возбудили исполнительное производство в отношении жирновчанки.

Однако оно оказалось непростым. Должница, а также ее многочисленные родственники после неудачных попыток обжалования решения суда, принялись игнорировать требования госслужащих и в прямом смысле начале оборонять объекты.

Тогда приставы решили исполнить решение суда в принудительном порядке.

Чтобы избежать демонтажа жирновчанка приглашала на место своих «специалистов» и даже спускала с привязи агрессивную собаку.

В итоге рабочим потребовалось полтора дня, чтобы произвести демонтаж строений. Все самовольные постройки демонтированы.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба УФССП по региону