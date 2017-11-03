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Жирновчанка с боем отстаивала самовольные постройки Печать
Скандалы и ЧП
03.11.2017 15:03

Жирновчанка с боем отстаивала самовольные постройки

Жительница города Жирновск за счет чужих земельных участков решила облагородить территорию возле своего гаража и увеличила высоту строения, построила огромный навес, а также забор.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, соседи с таким положением вещей соглашаться не стали и обратились в суд и выиграли дело. Вскоре приставы возбудили исполнительное производство в отношении жирновчанки.

Однако оно оказалось непростым. Должница, а также ее многочисленные родственники после неудачных попыток обжалования решения суда, принялись игнорировать требования госслужащих и в прямом смысле начале оборонять объекты.

Тогда приставы решили исполнить решение суда в принудительном порядке.

Чтобы избежать демонтажа жирновчанка приглашала на место своих «специалистов» и даже спускала с привязи агрессивную собаку.

В итоге рабочим потребовалось полтора дня, чтобы произвести демонтаж строений. Все самовольные постройки демонтированы.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба УФССП по региону

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