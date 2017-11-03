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|Районной администрации не дали перевести квартиру под салон красоты
|Скандалы и ЧП
|03.11.2017 15:50
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в ноябре 2016 года администрация Центрального района выдала волгоградскому бизнесмену разрешение на перевод квартиры в доме № 43 по улице Чуйкова в нежилое помещение.
Предпринимателю позволили открыть в этом месте салон красоты с условием, что владелец проведет реконструкцию, а именно сделает из оконного проема отдельный вход. Для этого владельцу помещения выделили земельный участок возле дома, который находится в общей собственности местных жильцов. Они и пожаловались по этому поводу в прокуратуру.
Проверка показала, что предприниматель получил разрешение на перепланировку незаконно, потому что собрал не все подписи с собственников. На этом основании Центральный районный суд отменил перевод жилого помещения в нежилое.
Однако администрация района попыталась обжаловать данное решение.
Апелляционным определением Волгоградского областного суда указанное судебное решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба администрации района – без удовлетворения.
Полина Макарова
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