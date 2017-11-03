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|Пьяная волгоградка донесла на полицейского
|Скандалы и ЧП
|03.11.2017 16:40
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Чтобы установить обстоятельства пожара, на место происшествия прибыли оперуполномоченные уголовного розыска. В одной из хозяйственных построек один из правоохранителей разбудил 30-летнюю местную жительницу.
Женщина была пьяна и не смогла ничего ему пояснить. А после того, как полицейский покинул ее дом, волгоградка позвонила в дежурную часть и сообщила, что оперуполномоченный похитил ее сотовый телефон.
Позже она написала заявление о краже.
В результате проверки факт хищения не подтвердился. Сотовый телефон был обнаружен в хозяйственной постройке, а сама подозреваемая созналась в том, что обратилась в полицию, зная, что оперуполномоченный ничего у нее не брал.
При этом женщина пояснила, что таким образом хотела отомстить стражу порядка за то, что он ее разбудил.
В соответствии с действующим законодательством за ложный донос подозреваемая может лишиться свободы на срок до двух лет.
Всего с начала года следственными органами возбуждены еще шесть подобных уголовных дел
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