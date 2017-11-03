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Пьяная волгоградка донесла на полицейского Печать
Скандалы и ЧП
03.11.2017 16:40

Пьяная волгоградка донесла на полицейского

В отношении 30-летней жительницы Иловлинского района возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России, накануне в дежурную часть Иловлинского районного отдела полиции поступило сообщение о возгорании сухостоя вблизи тепличного хозяйства в одном из хуторов.

Чтобы установить обстоятельства пожара, на место происшествия прибыли оперуполномоченные уголовного розыска. В одной из хозяйственных построек один из правоохранителей разбудил 30-летнюю местную жительницу.

Женщина была пьяна и не смогла ничего ему пояснить. А после того, как полицейский покинул ее дом, волгоградка позвонила в дежурную часть и сообщила, что оперуполномоченный похитил ее сотовый телефон.

Позже она написала заявление о краже.

В результате проверки факт хищения не подтвердился. Сотовый телефон был обнаружен в хозяйственной постройке, а сама подозреваемая созналась в том, что обратилась в полицию, зная, что оперуполномоченный ничего у нее не брал.

При этом женщина пояснила, что таким образом хотела отомстить стражу порядка за то, что он ее разбудил.

В соответствии с действующим законодательством за ложный донос подозреваемая может лишиться свободы на срок до двух лет.

Всего с начала года следственными органами возбуждены еще шесть подобных уголовных дел
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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