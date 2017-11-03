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|На парковке ТРЦ «Акварель» вспыхнул автомобиль
|Скандалы и ЧП Волгоград
|03.11.2017 23:39
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Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы происшествия, возгорание автомобиля произошло в пятницу, 3 ноября около 21:30 на парковке ТРЦ "Акварель" в Советском районе Волгограда.
По словам свидетеля произошедшего Артура Краснова, охранник ТРЦ "Акварель", который находился на территории парковки, заметил, что из-под капота отечественного автомобиля повалил дым.
- Охранник вызвал по рации своих коллег и те принесли огнетушители. Самого хозяина поблизости не было, он находился в ТРЦ. Возгорание удалось устранить почти сразу. Пламя выходило с отдела печки. Через минут десять появился хозяин автомобиля. Мужчина открыл капот, поврежден оказался только отдел, где вентилятор печки находится, - рассказал волгоградец.
Анна Вьялкина, которая также оказалась свидетельницей ЧП, поделилась с корреспондентом, что пожар удалось потушить благодаря оперативности охранников.
- Мы увидели дым на стоянке, охранники уже бежали с огнетушителями из магазинов, молодцы, оперативно. Начали тушить, потом подошёл хозяин, открыл капот, и окончательно все затушили. Ближайшие машины отъехали быстренько. Я близко не подходила, поскольку стояла с детьми, - поделилась молодая женщина.
По словам очевидцев, автомобилю не был причинен серьезный ущерб. Только немного оплавился пластик на капоте. К счастью, также не пострадали и соседние автомобили, к примеру, "Мерседес", который стоял в непосредственной близости от "эпицентра" возгорания.
Анна Павлова
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