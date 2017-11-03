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На парковке ТРЦ «Акварель» вспыхнул автомобиль Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
03.11.2017 23:39

На парковке ТРЦ «Акварель» вспыхнул автомобиль

Охранник ТРЦ заметил, как из-под капота автомобиля ВАЗ-2114 валит дым.

Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы происшествия, возгорание автомобиля произошло в пятницу, 3 ноября около 21:30 на парковке ТРЦ "Акварель" в Советском районе Волгограда.

По словам свидетеля произошедшего Артура Краснова, охранник ТРЦ "Акварель", который находился на территории парковки, заметил, что из-под капота отечественного автомобиля повалил дым.

- Охранник вызвал по рации своих коллег и те принесли огнетушители. Самого хозяина поблизости не было, он находился в ТРЦ. Возгорание удалось устранить почти сразу. Пламя выходило с отдела печки. Через минут десять появился хозяин автомобиля. Мужчина открыл капот, поврежден оказался только отдел, где вентилятор печки находится, - рассказал волгоградец.

Анна Вьялкина, которая также оказалась свидетельницей ЧП, поделилась с корреспондентом, что пожар удалось потушить благодаря оперативности охранников.

- Мы увидели дым на стоянке, охранники уже бежали с огнетушителями из магазинов, молодцы, оперативно. Начали тушить, потом подошёл хозяин, открыл капот, и окончательно все затушили. Ближайшие машины отъехали быстренько. Я близко не подходила, поскольку стояла с детьми, - поделилась молодая женщина.

По словам очевидцев, автомобилю не был причинен серьезный ущерб. Только немного оплавился пластик на капоте. К счастью, также не пострадали и соседние автомобили, к примеру, "Мерседес", который стоял в непосредственной близости от "эпицентра" возгорания.

Анна Павлова
ФОТО: Артур Краснов

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