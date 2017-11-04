За сутки под Волгоградом сразу два ребенка попали под колеса авто

Авария с участием ребенка в Волжском произошла накануне около 16.55 напротив дома №7 по улице Мира.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, автоледи на «Форд Фокус» совершила наезд на 11-летнего пешехода. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ребенок был доставлен в больницу с различными травмами.

Второе ДТП случилось около 14.45 в селе Червленое около дома №71 на улице Ленина.

Там водитель на «Ситроен С4» сбил девочку 15 лет, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. Ребенок с травмой головы был госпитализирован.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress