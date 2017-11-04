За сутки под Волгоградом сразу два ребенка попали под колеса авто

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|04.11.2017 10:56
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Авария с участием ребенка в Волжском произошла накануне около 16.55 напротив дома №7 по улице Мира.
Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, автоледи на «Форд Фокус» совершила наезд на 11-летнего пешехода. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ребенок был доставлен в больницу с различными травмами.
Второе ДТП случилось около 14.45 в селе Червленое около дома №71 на улице Ленина.
Там водитель на «Ситроен С4» сбил девочку 15 лет, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. Ребенок с травмой головы был госпитализирован.
Юлия Соболева
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