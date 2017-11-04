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Коммунальщики превратили дороги Волгограда в траншеи Печать
Скандалы и ЧП
04.11.2017 12:19

Коммунальщики превратили дороги Волгограда в траншеи

Активисты ОНФ проверили качество восстановления дорожного полотна после работ на подземных коммуникациях.

Работы по восстановлению дорог города после ремонтных разрытий идут некачественно и с опозданием. Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе волгоградского отделения ОНФ.

«Фронтовики» накануне провели рейд по контролю качества работ концессионных организаций после ремонта и замены систем тепло- и водоснабжения.

Коммунальщики превратили дороги Волгограда в траншеи

 

Оказалось, что коммунальщики массово оставляют после себя раскопанные траншеи, разрушенный асфальт, ямы и крупный строительный мусор. Такие напоминания о своём былом присутствии концессионеры оставляют по всему городу.

Так, на улице Ломакина траншея строит разрытой и без ограждений уже месяц. На улице Вучетича коммунальные службы забыли положить обратно тротуарную плитку.

«Наследили» они и на улице Брестской, где территория вокруг траншеи превратилась уже в грязное месиво. Похожая картина наблюдается и по улице Кирова.

На улице Полухина дошло до того, что траншее после заметны труб в этом месяце исполнится уже полгода. Она была разрыта еще в феврале.

Коммунальщики превратили дороги Волгограда в траншеи

Там, где дорожное покрытие всё-таки было восстановлено, недостатки видны без всяких экспертиз: асфальт пористый и неровный.

Отметим, что некоторое время назад в редакцию ИА «СоцИнформБюро» обратилась жительница Ворошиловского района. Она рассказала, что территорию возле ее дома уже несколько месяцев «украшает» большая яма. Ее горожанам «подарила» компания «Концессии теплоснабжения».

- Перекресток улицы Козловской и Академической какой-то несчастливый. Подземные коммуникации там меняют чуть ли не каждые полгода. Из-за этого мы вынуждены постоянно наблюдать эти «окопы». Вокруг заплатка на заплатке, - пожаловалась волгоградка.

Коммунальщики превратили дороги Волгограда в траншеи

Результаты рейда показали, что данная проблема имеет системный характер. Коммунальные службы затягивают со сроками и некачественно восстанавливают дорожное покрытие по всему городу.

- Кроме как халтурой, я такую работу назвать не могу. А объясняется она тем, что в составе концессионных компаний нет собственной службы контроля качества или договорных отношений с профильной лабораторией. У них нет даже просто обходчиков, инспекторов. Работа подрядчика по восстановлению дорожного покрытия после разрытия принимается «на глазок»», - комментирует региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Армен Оганесян.

Коммунальщики превратили дороги Волгограда в траншеи

Информацию обо всех проблемах активисты направили в адрес концессионных организаций. Данные также передали в городскую администрацию.

Юлия Соболева
Фото: ОНФ, ИА «СоцИнформБюро»

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