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|«Налетчики» на магазин. Видео
|Скандалы и ЧП
|05.11.2017 06:51
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Было установлено, что ночью двое злоумышленников вошли в круглосуточный продуктовый магазин, угрожая пистолетом, избили продавца и, похитив из кассы денежные средства скрылись. Установленные в магазине камеры наблюдения зафиксировали все происходящее.
- Спустя несколько месяцев в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Подмосковье задержан один из подозреваемых. По данному факту следователем ОМВД России по Гагаринскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. В настоящее время в отношении задержанного- 23-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Розыск второго соучастника разбойного нападения продолжается.
Евгений Иванов
Оперативное видео МВД России.
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