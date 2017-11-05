

Инцидент произошел в июле текущего года в Москве. В отдел полиции по Гагаринскому району обратился житель столицы, который заявил о разбойном нападении на магазин неизвестными лицами, расположенный на улице Панферова.

Было установлено, что ночью двое злоумышленников вошли в круглосуточный продуктовый магазин, угрожая пистолетом, избили продавца и, похитив из кассы денежные средства скрылись. Установленные в магазине камеры наблюдения зафиксировали все происходящее.

- Спустя несколько месяцев в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Подмосковье задержан один из подозреваемых. По данному факту следователем ОМВД России по Гагаринскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. В настоящее время в отношении задержанного- 23-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Розыск второго соучастника разбойного нападения продолжается.

Евгений Иванов

Оперативное видео МВД России.