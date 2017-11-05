ОАО ЕДКММ
Ночью волгоградец на «Хонда Аккорд» врезался в столб и погиб Печать
Скандалы и ЧП
05.11.2017 10:37

Ночью волгоградец на «Хонда Аккорд» врезался в столб и погиб

В Тракторозаводском районе мужчина не справился с управление и совершил наезд на световую опору.

Смертельное ДТП произошло 4 ноября в 23:20 напротив дома №122 на проспекту Ленина.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 27-летний мужчина не справился с управлением и наехал на световую опору.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru