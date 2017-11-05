Ночью волгоградец на «Хонда Аккорд» врезался в столб и погиб

Смертельное ДТП произошло 4 ноября в 23:20 напротив дома №122 на проспекту Ленина.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 27-летний мужчина не справился с управлением и наехал на световую опору.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области