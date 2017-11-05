В Средней Ахтубе пьяный лихач на «Ниссан» въехал в толпу людей

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию сегодня, около 4 утра.

Оказалось, что на улице Гагарина в поселке Средняя Ахтуба неизвестный мужчина на «Ниссан Максима» въехал в группу пешеходов и скрылся с места происшествия.

В результате три человека попали в больницу с различными травмами. Еще до приезда медиков на месте скончалась 38-летняя волжанка.

Во время работы полицейских по плану «Перехват» автомобиль лихача был найден в лесополосе. Владельца иномарки в состоянии алкогольного опьянения нашли и задержали по месту жительства.

Как рассказали ИА «СоцИнфомБюро» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, свою причастность к ДТП он отрицает.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело, назначено проведение экспертиз и исследований.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области