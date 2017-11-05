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У администрации Волгоградской области «умер» официальный сайт Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
05.11.2017 20:08

У администрации Волгоградской области «умер» официальный сайт

Уже несколько часов интернет-пользователи не могут получить доступ к сайту областной власти.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», сбой в работе ресурса был замечен жителями региона несколько часов назад.

Доступ оказался недоступен как на главную страницу сайта администрации, так и на страницы профильных комитетов.

Отметим, что ранее в социальных сетях волгоградские пользователи стали сообщать о мифическом захвате власти в Волгограде в выходной день.

Оказалось, что данная весьма странная информация была озвучена сегодня днем в прямом эфире оппозиционера Вячеслава Мальцева на видеохостинге YouTube.

- Срочно! В Волгограде люди взяли власть. Власть не стала выполнять противоконституционные приказы, - пояснил за кадром какой-то сторонник политика.

Однако, по всей видимости, захват власти остался незамеченным как для жителей Волгограда, так и для областных чиновников. Единственной потерей стал областной сайт, «смерть» которого, скорее всего, связана с банальными техническими неполадками.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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