ОАО ЕДКММ
Прибывший на заработки житель Узбекистана напал с ножом на волгоградку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.11.2017 10:47

Прибывший на заработки житель Узбекистана напал с ножом на волгоградку

20-летняя девушка зашла в подъезд своего дома, когда неожиданно на нее напал мужчина с ножом.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в воскресенье, 5 ноября в 23:35 в полицию с заявлением о разбойном нападении обратилась 20-летняя девушка. По словам заявительницы, когда она возвращалась вечером с работы, то на нее в подъезде напал неизвестный мужчина. Незнакомец, угрожая ножом, похитил сотовый телефон.

Девушка смогла описать приметы нападавшего, в результате чего подозреваемого удалось задержать. Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Республики Узбекистан, который прибыл в регион на сезонные работы.

В содеянном мужчина сознался. Правоохранители изъяли у него орудие преступления – нож. В настоящее время полицейские устнавливают нахождение похищенного телефона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Анна Павлова
ФОТО: МВД России

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru