Прибывший на заработки житель Узбекистана напал с ножом на волгоградку

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в воскресенье, 5 ноября в 23:35 в полицию с заявлением о разбойном нападении обратилась 20-летняя девушка. По словам заявительницы, когда она возвращалась вечером с работы, то на нее в подъезде напал неизвестный мужчина. Незнакомец, угрожая ножом, похитил сотовый телефон.

Девушка смогла описать приметы нападавшего, в результате чего подозреваемого удалось задержать. Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Республики Узбекистан, который прибыл в регион на сезонные работы.

В содеянном мужчина сознался. Правоохранители изъяли у него орудие преступления – нож. В настоящее время полицейские устнавливают нахождение похищенного телефона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Анна Павлова

ФОТО: МВД России