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|Прибывший на заработки житель Узбекистана напал с ножом на волгоградку
|Скандалы и ЧП Волгоград
|06.11.2017 10:47
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в воскресенье, 5 ноября в 23:35 в полицию с заявлением о разбойном нападении обратилась 20-летняя девушка. По словам заявительницы, когда она возвращалась вечером с работы, то на нее в подъезде напал неизвестный мужчина. Незнакомец, угрожая ножом, похитил сотовый телефон.
Девушка смогла описать приметы нападавшего, в результате чего подозреваемого удалось задержать. Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Республики Узбекистан, который прибыл в регион на сезонные работы.
В содеянном мужчина сознался. Правоохранители изъяли у него орудие преступления – нож. В настоящее время полицейские устнавливают нахождение похищенного телефона.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Анна Павлова
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