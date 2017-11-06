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На юге Волгограда насмерть сбили пешехода Печать
Скандалы и ЧП
06.11.2017 10:58

На юге Волгограда насмерть сбили пешехода

Водитель «Хендэ Акцент» наехал на 52-летнего мужчину, который переходил в неустановленном месте.

Смертельная авария случилась около 21:48 около дома №6 на улице Хабаровской в Красноармейском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 31-летний водитель на «Хендэ Акцент» совершил наезд на 52-летнего пешехода. Он переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход от полученный травм скончался на месте до приезда медиков.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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