На юге Волгограда насмерть сбили пешехода

Смертельная авария случилась около 21:48 около дома №6 на улице Хабаровской в Красноармейском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 31-летний водитель на «Хендэ Акцент» совершил наезд на 52-летнего пешехода. Он переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход от полученный травм скончался на месте до приезда медиков.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress