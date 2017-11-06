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|В Волжском курильщик спалил свою комнату в девятиэтажке
|Скандалы и ЧП Волгоград
|06.11.2017 11:29
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Информация о происшествии поступила на пульт пожарно-спасательной службы 5 ноября около 15:20 часов.
Оказалось, что в Волжском на улице Мира в девятиэтажном здании загорелись домашние вещи одной из квартир.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, пожарным удалось справится с огнем уже через 20 минут.
К счастью, никто не пострадал. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Юлия Соболева
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