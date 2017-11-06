В Волжском курильщик спалил свою комнату в девятиэтажке

Информация о происшествии поступила на пульт пожарно-спасательной службы 5 ноября около 15:20 часов.

Оказалось, что в Волжском на улице Мира в девятиэтажном здании загорелись домашние вещи одной из квартир.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, пожарным удалось справится с огнем уже через 20 минут.

К счастью, никто не пострадал. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress