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В Волжском курильщик спалил свою комнату в девятиэтажке Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.11.2017 11:29

В Волжском курильщик спалил свою комнату в девятиэтажке

Пожар произошел накануне на улице Мира в Волжском. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Информация о происшествии поступила на пульт пожарно-спасательной службы 5 ноября около 15:20 часов.

Оказалось, что в Волжском на улице Мира в девятиэтажном здании загорелись домашние вещи одной из квартир.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, пожарным удалось справится с огнем уже через 20 минут.

К счастью, никто не пострадал. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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