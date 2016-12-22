|Шимбуев назначен старшим тренером сборной России по могулу
|Спорт Главные новости
|22.12.2016 06:46
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49-летний Николай Шимбуев с 1989-го по 1993-й год работал помощником тренера по горным лыжам в спортивной школе города Кировск Мурманской области. В 1998 году возглавил сборную команду Мурманской области по фристайлу. По результатам работы Николаю Шимбуеву было присвоено звание тренер высшей категории.
В 2000-ом году получил звание судьи Республиканской категории. С 2004-го года он работает в составе делегации на кубках Европы, с 2006-го года - в составе делегации на Первенстве мира среди юниоров.
Могул — дисциплина лыжного фристайла, состоит в спуске на горных лыжах по бугристому склону (по буграм, или могулам) и выполнении прыжков на трамплинах. Могулы — это бугры на склоне, образующиеся при отбрасывании лыжниками снега в кучи при выполнении поворотов малого радиуса. Также они могут быть построены с помощью технических средств (от лопаты до ратрака) на склоне с целью проведения соревнований или тренировок по фристайлу. Международной федерацией лыжного спорта (FIS) начиная с 1980 года, проводятся ежегодные розыгрыши Кубка Мира по фристайлу, куда входит и могул. Кубок мира присуждается по результатам проведения нескольких этапов. Этапы кубка мира проводятся каждый год по всему миру. Могул включен как официальный вид спорта в зимние Олимпийские игры, начиная с 1988 года.
Фото – официальный сайт ФФР
Константин Родионов
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Шимбуев назначен старшим тренером сборной России по могулу