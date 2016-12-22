Николай Шимбуев назначен старшим тренером сборной России по фристайлу в дисциплине могул.

- Принято решение о назначении Николая Шимбуева на должность старшего тренера сборной команды России по фристайлу в дисциплине могул, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Федерации фристайла России. 49-летний Николай Шимбуев с 1989-го по 1993-й год работал помощником тренера по горным лыжам в спортивной школе города Кировск Мурманской области. В 1998 году возглавил сборную команду Мурманской области по фристайлу. По результатам работы Николаю Шимбуеву было присвоено звание тренер высшей категории. В 2000-ом году получил звание судьи Республиканской категории. С 2004-го года он работает в составе делегации на кубках Европы, с 2006-го года - в составе делегации на Первенстве мира среди юниоров.

В 2011 году возглавил резервную сборную команду России и принимал участие в подготовке сборной команды России к Олимпиаде в Сочи. Также был в составе делегации Всемирных Зимних Универсиад 2011 и 2015 г. С 2010 года принимал участие в работе на этапах Кубка мира в Финляндии. Могул — дисциплина лыжного фристайла, состоит в спуске на горных лыжах по бугристому склону (по буграм, или могулам) и выполнении прыжков на трамплинах. Могулы — это бугры на склоне, образующиеся при отбрасывании лыжниками снега в кучи при выполнении поворотов малого радиуса. Также они могут быть построены с помощью технических средств (от лопаты до ратрака) на склоне с целью проведения соревнований или тренировок по фристайлу. Международной федерацией лыжного спорта (FIS) начиная с 1980 года, проводятся ежегодные розыгрыши Кубка Мира по фристайлу, куда входит и могул. Кубок мира присуждается по результатам проведения нескольких этапов. Этапы кубка мира проводятся каждый год по всему миру. Могул включен как официальный вид спорта в зимние Олимпийские игры, начиная с 1988 года. Фото – официальный сайт ФФР Константин Родионов Следующая >