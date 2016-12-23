Российская «молодежка» крупно проиграла Швеции



Поединок против шведов пришелся на пик акклиматизации соперника, который прибыл в Канаду на четыре дна раньше россиян. Как ни старались хоккеисты сборной России, создав несколько реально опасных моментов, но распечатать ворота «Тре Крунур» так и не сумели. А вот в свои пропустили четыре шайбы.

Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации хоккея России, по регламенту встречи, после трех периодов был сыгран овертайм в формате «3 на 3», который команды провели без заброшенных шайб. А серия послематчевых бросков завершилась равенством - 2:2.

27-го декабря, наша команда сыграет первый поединок на Молодежном чемпионате мира – 2016/17 против сборной Канады.

Россия U20 - Швеция U20 - 0:4 (0:2; 0:1; 0:1).

Голы: 0:1 Лёкке (Грюндстрём, Андерссон) 09:05; 0:2 Дален (Мовераре) 12:54; 0:3 Эрикссон Эк (Нюландер, Оль) 21:56; 0:4 Оль (Нюландер) 53:59.

Россия U20: Самсонов (Сухачев); Cидоров - Рыков, Полунин - Воробьев - Капризов; Сергачев - Зборовский, Коростелев - Тренин - Тянулин; Дронов - Фазылзянов, Карнаухов - Квартальнов - Гурьянов; Воронков - Волков, Юртайкин - Алексеев - Рубцов, Беляев.

Вратари: Самсонов – Сандстрём.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов