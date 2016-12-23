|Российская «молодежка» крупно проиграла Швеции
|Спорт Главные новости
|23.12.2016 07:26
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Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе Федерации хоккея России, по регламенту встречи, после трех периодов был сыгран овертайм в формате «3 на 3», который команды провели без заброшенных шайб. А серия послематчевых бросков завершилась равенством - 2:2.
27-го декабря, наша команда сыграет первый поединок на Молодежном чемпионате мира – 2016/17 против сборной Канады.
Россия U20 - Швеция U20 - 0:4 (0:2; 0:1; 0:1).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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