«Днепру» остался месяц до первой лиги



Как сообщил портал Tribuna.com, днепропетровскому футбольному клубу «Днепр» отведен срок до 18-го января, чтобы погасить долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса. Если к этому времени требование ФИФА не будет выполнено, то 31-го января 2017 года дисциплинарная комиссия главной мировой футбольной организации рассмотрит вопрос о переводе «Днепра» в первую лигу Чемпионата Украины.

Ранее, днепропетровский клуб, владельцем которого является «жевто-блакитный» олигарх Игорь Коломойский, сроком на три года был исключен из Еврокубков. В текущем сезоне клуб был лишен шести очков, и на данный момент занимает десятое место в украинской Премьер-лиге, находясь в двух очках от зоны вылета.

Помимо этого, днепропетровской команде грозит несколько штрафов, включая снятие очков из-за накопившихся долгов перед другими агентами, футболистами и тренерами.

Фото – официальный сайт ФК «Днепр»

Константин Родионов