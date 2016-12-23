|«Днепру» остался месяц до первой лиги
|Спорт Главные новости
|23.12.2016 08:17
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Ранее, днепропетровский клуб, владельцем которого является «жевто-блакитный» олигарх Игорь Коломойский, сроком на три года был исключен из Еврокубков. В текущем сезоне клуб был лишен шести очков, и на данный момент занимает десятое место в украинской Премьер-лиге, находясь в двух очках от зоны вылета.
Помимо этого, днепропетровской команде грозит несколько штрафов, включая снятие очков из-за накопившихся долгов перед другими агентами, футболистами и тренерами.
Фото – официальный сайт ФК «Днепр»
Константин Родионов
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