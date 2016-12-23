«Днепру» остался месяц до первой лиги Печать
Спорт Главные новости
23.12.2016 08:17

«Днепру» остался месяц до первой лиги

 Днепропетровский «Днепр» и Федерация футбола Украины получили письмо с жесткими требованиями от ФИФА.


Как сообщил портал Tribuna.com, днепропетровскому футбольному клубу «Днепр» отведен срок до 18-го января, чтобы погасить долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса. Если к этому времени требование ФИФА не будет выполнено, то 31-го января 2017 года дисциплинарная комиссия главной мировой футбольной организации рассмотрит вопрос о переводе «Днепра» в первую лигу Чемпионата Украины.

Ранее, днепропетровский клуб, владельцем которого является «жевто-блакитный» олигарх Игорь Коломойский, сроком на три года был исключен из Еврокубков. В текущем сезоне клуб был лишен шести очков, и на данный момент занимает десятое место в украинской Премьер-лиге, находясь в двух очках от зоны вылета.

Помимо этого, днепропетровской команде грозит несколько штрафов, включая снятие очков из-за накопившихся долгов перед другими агентами, футболистами и тренерами.

Фото – официальный сайт ФК «Днепр»

Константин Родионов

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