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|Спорт Главные новостиВолгоград
|24.12.2016 02:28
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Как сообщила интернет-газета «Кривое зеркало», первый поединок нашего земляка проходил в равной борьбе, но в итоге завершился победой Белова нокаутом. В конце раунда после мощного удара справа и добивания в партере, рефери принял решение остановить бой, после чего сопернику сталинградца была оказана медицинская помощь.
Таким образом, волгоградец стал обладателем серебряной медали на «Кубке Золотого шлема». Стоит отметить, что Евгений Белов начал заниматься панкратионом в январе 2016 года и под руководством Игоря Кутькова за короткий период достиг серьезного прогресса.
Остается пожелать нашему земляку продолжать двигаться вперед и покорять новые вершины на российских и мировых рингах.
Справка:
Панкратион - возрожденный древний олимпийский вид единоборства, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий борьбы вольной, греко-римской, самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств (различные удары руками и ногами до полного контакта). Древнейший бой без правил. Настоящий контактный бой смешанного стиля, с использованием ударных и борцовских техник, в котором побеждает только сильнейший. Спортсмен, владеющий техникой такого боя смешанного стиля, считается универсальным бойцом.
Константин Родионов
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