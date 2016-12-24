

В Омске прошел престижный международный турнир по панкратиону «Кубок Золотого шлема». Волгоград на турнире представлял боец клуба «Сталинград» Евгений Белов (на фото слева), который впервые принимал участие на соревновании подобного уровня. В Омск приехали более двухсот бойцов из ближнего и дальнего зарубежья, среди которых были мастера различных видов единоборств - грэпплинг, армейский рукопашный бой, панкратион, ММА и других. Мастера спорта и мастера международного класса.

Как сообщила интернет-газета «Кривое зеркало», первый поединок нашего земляка проходил в равной борьбе, но в итоге завершился победой Белова нокаутом. В конце раунда после мощного удара справа и добивания в партере, рефери принял решение остановить бой, после чего сопернику сталинградца была оказана медицинская помощь.

В полуфинале оппонент Евгения Белова не сумел оказать полноценное сопротивление, и победа досталась нашему бойцу.

По словам главного тренера бойцовского клуба «Сталинград» Игоря Кутькова, на финальный поединок наш боец вышел предельно мотивированным и заряженным на победу. Бой продлился все отведенное время и прошел в жесткой борьбе. Лишь в самой концовке Евгений Белов пропустил перевод в партер - положение нижнего, и в итоге решением судей уступил победу и пояс чемпиона.

Таким образом, волгоградец стал обладателем серебряной медали на «Кубке Золотого шлема». Стоит отметить, что Евгений Белов начал заниматься панкратионом в январе 2016 года и под руководством Игоря Кутькова за короткий период достиг серьезного прогресса.

Остается пожелать нашему земляку продолжать двигаться вперед и покорять новые вершины на российских и мировых рингах.

Справка:

Панкратион - возрожденный древний олимпийский вид единоборства, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий борьбы вольной, греко-римской, самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств (различные удары руками и ногами до полного контакта). Древнейший бой без правил. Настоящий контактный бой смешанного стиля, с использованием ударных и борцовских техник, в котором побеждает только сильнейший. Спортсмен, владеющий техникой такого боя смешанного стиля, считается универсальным бойцом.

Константин Родионов