|Призовой фонд Australian Open – 2017 составит рекордную сумму
|Спорт
|24.12.2016 22:50
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Australian Open – 2017 пройдет в австралийском Мельбурне с 16-го по 29-е января.
Открытый чемпионат Австралии по теннису - один из четырех турниров «Большого шлема», проводящийся в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн Парк». Основные сетки соревнования традиционно проводятся в двухнедельный отрезок в конце января — начале февраля, выявляя победителей в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырех - у старших юниоров.
Начиная с 1905 года, чемпионат проводился в шести разных местах: Мельбурн (54 раза), Сидней (17), Аделаида (14), Брисбен (7), Перт (3), Новая Зеландия (2 раза, в 1906 и 1912).
Фото – официальный сайт Australian Open
Константин Родионов
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