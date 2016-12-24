Призовой фонд Australian Open – 2017 составит рекордную сумму Печать
Спорт
24.12.2016 22:50

Призовой фонд Australian Open – 2017 составит рекордную сумму

 Общий призовой фонд первого в году турнира по большому теннису из серии «Большого шлема» составит рекордную сумму.


Призовой фонд первого в году турнира из серии «Большого шлема», которым является Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), составит рекордные 36,3 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом размер общего призового фонда увеличился на 14 процентов. Победители, как в мужском, так и в женском турнире получат по 2,7 миллиона долларов.

Australian Open – 2017 пройдет в австралийском Мельбурне с 16-го по 29-е января.

Открытый чемпионат Австралии по теннису - один из четырех турниров «Большого шлема», проводящийся в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн Парк». Основные сетки соревнования традиционно проводятся в двухнедельный отрезок в конце января — начале февраля, выявляя победителей в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырех - у старших юниоров.

Начиная с 1905 года, чемпионат проводился в шести разных местах: Мельбурн (54 раза), Сидней (17), Аделаида (14), Брисбен (7), Перт (3), Новая Зеландия (2 раза, в 1906 и 1912).

Фото – официальный сайт Australian Open

Константин Родионов

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