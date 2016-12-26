|ФК «Сочи» сыграет первый матч на «Фиште» против «Ротора»
|Спорт Главные новостиВолгоград
|26.12.2016 23:07
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Первый матч на данной арене пройдет 28-го марта, в котором национальная сборная России в контрольном поединке примет команду Бельгии.
Стадион «Фишт» - с адыгейского переводится как «белая голова», совпадает с названием горной вершины Большого Кавказа. Арена похожа своей архитектурой на вершину горного хребта. Есть в его строении и морские мотивы — сверху она напоминает ракушку.
Изначально стадион вмещал 40.000 зрителей, но после реконструкции его вместимость возрастет до 48.000. «Фишт» - наряду с питерской, казанской и одной из московских арен - станет местом проведения «Кубка конфедераций – 2017», который проводится за год до Чемпионата мира, в стране, принимающей мундиаль.
Фото – официальный сайт ЧМ – 2018
Константин Родионов
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