ФК «Сочи» сыграет первый матч на «Фиште» против «Ротора» Печать
Спорт Главные новостиВолгоград
26.12.2016 23:07

ФК «Сочи» сыграет первый матч на «Фиште» против «Ротора»

 Первый официальный матч на реконструированном стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» сыграет против волгоградского «Ротора».


Игра первенства Профессиональной футбольной лиги ФК «Сочи» - «Ротор-Волгоград» запланирована на 23-е апреля. Также, на реконструированном стадионе «Фишт», 7-го мая состоится поединок сочинцев против ростовского СКА.

Первый матч на данной арене пройдет 28-го марта, в котором национальная сборная России в контрольном поединке примет команду Бельгии.

Стадион «Фишт» - с адыгейского переводится как «белая голова», совпадает с названием горной вершины Большого Кавказа. Арена похожа своей архитектурой на вершину горного хребта. Есть в его строении и морские мотивы — сверху она напоминает ракушку.

Изначально стадион вмещал 40.000 зрителей, но после реконструкции его вместимость возрастет до 48.000. «Фишт» - наряду с питерской, казанской и одной из московских арен - станет местом проведения «Кубка конфедераций – 2017», который проводится за год до Чемпионата мира, в стране, принимающей мундиаль.

Фото – официальный сайт ЧМ – 2018

Константин Родионов

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