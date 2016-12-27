|«Ротор-Волгоград» начал подготовку к весенней части сезона 2016/17
|Спорт Главные новостиВолгоград
|27.12.2016 01:54
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Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе ФК «Ротор-Волгоград», первый учебно-тренировочный сбор нашей команды пройдет с 9-го по 22-е декабря, и будет носить восстановительный характер, а точнее выражаясь втягивающий. На стадионе «Трактор», где пройдет сбор, футболисты будут тренироваться в одноразовом режиме, бегать кроссы и работать в тренажерном зале.
С 16-го января игроки главной команды региона перейдут на двухразовые тренировки, которые будут проходить на искусственном газоне домашней арены клуба «Зенит». 24-го января «Ротор-Волгоград» двумя составами сыграет на традиционном зимнем турнире Кубок «Сталинградская битва», в котором, как планируется, примут участие 6 – 8 коллективов.
Ровно две недели, начиная с 5-го февраля, волгоградцы в Крымске проведут второй тренировочный сбор. И заключительный контрольный сбор нашей команды пройдет с 26-го февраля по 11-е марта в Абрау-Дюрсо. С последнего сбора наша команда прямиком отправится в Новороссийск на поединок 18-го тура Чемпионат России среди команд второго дивизиона зоны «Юг», где встретится с местным «Черноморцем».
Константин Родионов,
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