«Ротор-Волгоград» начал подготовку к весенней части сезона 2016/17 Печать
Спорт Главные новостиВолгоград
27.12.2016 01:54

«Ротор-Волгоград» начал подготовку к весенней части сезона 2016/17

 26-го декабря, флагман футбола Волгоградской области приступил к подготовке весенней части первенства Профессиональной футбольной лиги.


Выйдя из отпуска, футболисты «Ротора» на протяжении трех дней пройдут медицинский осмотр в Волгоградском областном физкультурном диспансере.

Как сообщили «Социнформбюро» в пресс-службе ФК «Ротор-Волгоград», первый учебно-тренировочный сбор нашей команды пройдет с 9-го по 22-е декабря, и будет носить восстановительный характер, а точнее выражаясь втягивающий. На стадионе «Трактор», где пройдет сбор, футболисты будут тренироваться в одноразовом режиме, бегать кроссы и работать в тренажерном зале.

С 16-го января игроки главной команды региона перейдут на двухразовые тренировки, которые будут проходить на искусственном газоне домашней арены клуба «Зенит». 24-го января «Ротор-Волгоград» двумя составами сыграет на традиционном зимнем турнире Кубок «Сталинградская битва», в котором, как планируется, примут участие 6 – 8 коллективов.

Ровно две недели, начиная с 5-го февраля, волгоградцы в Крымске проведут второй тренировочный сбор. И заключительный контрольный сбор нашей команды пройдет с 26-го февраля по 11-е марта в Абрау-Дюрсо. С последнего сбора наша команда прямиком отправится в Новороссийск на поединок 18-го тура Чемпионат России среди команд второго дивизиона зоны «Юг», где встретится с местным «Черноморцем».

Константин Родионов,
фото из архива автора

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