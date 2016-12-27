|Волгоградское «Динамо» проиграло «Ростов-Дону»
|Спорт Волгоград
|27.12.2016 23:46
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В составе «Динамо» отличились: Ярослава Фролова (5), Анастасия Суслова (4), Полина Ведехина (3), Екатерина Фанина (2), Дарья Беликова (2), Антонина Скоробогатченко (2), Кристина Алирзаева (1), Валентина Вернигорова (1).
У «Ростов-Дона» голы забивали: Анна Вяхирева (12), Юлия Манагарова (7), Кабрал Барбоса (4), Майя Петрова (3), Дембеле Сираба (1).
- Результат матча закономерен. Игрой я удовлетворен лишь в некоторых эпизодах, а в целом не могу быть доволен результатом. Наши гандболистки себя не проявили – не показали спортивную злость, не проявили характер, - отметил после игры главный тренер «Динамо» Виктор Рябых.
- Наши соперники – молодая команда, но многие гандболистки уже успели поиграть в сборной России. Матч получился напряженным почти до самого конца. Мои гандболистки здорово отыграли в защите, при этом хорошо себя проявила Катрин Лунде. У нас что-то получалось в нападении, что-то нет, но мы отлично возвращались в оборону. Наша команда проявила боевой дух! – подвела итог старший тренер ГК «Ростов-Дон» Татьяна Березняк.
В турнирной таблице Суперлиги волгоградское «Динамо», набрав десять очков, занимает шестое место.
Следующий матч «Динамо» сыграет 11 января 2017 года в Волгограде. На родном паркете команда Виктора Рябых сразится с ижевским коллективом «Университет».
Фото – официальный сайт ГК «Ростов-Дон»
Константин Родионов
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