Волгоградское «Динамо» проиграло «Ростов-Дону» Печать
Спорт Волгоград
27.12.2016 23:46

Волгоградское «Динамо» проиграло «Ростов-Дону»

 В очередном матче Чемпионата России по гандболу среди команд женской Суперлиги волгоградское «Динамо» потерпело поражение от лидера турнира.


Матчи с «Ростов-Доном» всегда проходят в упорной борьбе, однако пару последних сезонов ростовчанки откровенно сильнее нашей команды, что и не удивительно. Хорошо финансируемый ростовский клуб, собрал под свои знамена фактически сборную страны. Не стал исключением и отчетный поединок, в котором «бело-голубые» сражалась на равных примерно до середины второго тайма, но в конечном итоге сказался опыт ростовских гандболисток. Лидер турнира одержал в целом заслуженную победу - 27:20 (13:11).

В составе «Динамо» отличились: Ярослава Фролова (5), Анастасия Суслова (4), Полина Ведехина (3), Екатерина Фанина (2), Дарья Беликова (2), Антонина Скоробогатченко (2), Кристина Алирзаева (1), Валентина Вернигорова (1).

У «Ростов-Дона» голы забивали: Анна Вяхирева (12), Юлия Манагарова (7), Кабрал Барбоса (4), Майя Петрова (3), Дембеле Сираба (1).

- Результат матча закономерен. Игрой я удовлетворен лишь в некоторых эпизодах, а в целом не могу быть доволен результатом. Наши гандболистки себя не проявили – не показали спортивную злость, не проявили характер, - отметил после игры главный тренер «Динамо» Виктор Рябых.

- Наши соперники – молодая команда, но многие гандболистки уже успели поиграть в сборной России. Матч получился напряженным почти до самого конца. Мои гандболистки здорово отыграли в защите, при этом хорошо себя проявила Катрин Лунде. У нас что-то получалось в нападении, что-то нет, но мы отлично возвращались в оборону. Наша команда проявила боевой дух! – подвела итог старший тренер ГК «Ростов-Дон» Татьяна Березняк.

В турнирной таблице Суперлиги волгоградское «Динамо», набрав десять очков, занимает шестое место.

Следующий матч «Динамо» сыграет 11 января 2017 года в Волгограде. На родном паркете команда Виктора Рябых сразится с ижевским коллективом «Университет».

Фото – официальный сайт ГК «Ростов-Дон»

Константин Родионов

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