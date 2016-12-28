|Сборная России одержала волевую победу над Египтом
|Спорт Главные новости
|28.12.2016 01:03
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Россия - Египет - 24:23 (12:16).
На турнир «Кубок Рижской думы» национальная сборная России прибыла в следующем составе:
Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»).
Правые крайние: Дмитрий Ковалев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Македония).
Правые полусредние: Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Самвел Асланян («КСМ Бухарест», Румыния).
Разыгрывающие: Дмитрий Житников («Висла», Плоцк), Павел Атьман (БГК им. Мешкова, Белоруссия).
Левые полусредние: Александр Шкуринский (СКИФ), Александр Деревень («Вардар», Македония), Сергей Горбок («ПИК Сегед», Венгрия), Азат Валиуллин («Айзенах», Германия).
Левые крайние: Игорь Сорока («Мотор», Украина), Тимур Дибиров («Вардар», Македония).
Линейные: Александр Черноиванов («Чеховские медведи»), Михаил Чипурин («Иври», Франция).
Фото – официальный сайт ФГР
Константин Родионов
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