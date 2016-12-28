Сборная России одержала волевую победу над Египтом Печать
Спорт Главные новости
28.12.2016 01:03

Сборная России по гандболу

 Мужская национальная сборная России по гандболу одержала победу в стартовом матче на турнире «Кубок Рижской думы».


Стартовый матч на латвийском турнире сложился для нашей команды непросто. После первого тайма преимуществом владели наши соперники, и были полны решимости довести его до победы. Однако опыт российских гандболистов сказал свое веское слово после перерыва. Россияне догнали, обошли египтян, и в конечном итоге одержали волевую победу. Стоит напомнить, что годом ранее команда Дмитрия Торгованова и Льва Воронина стала победителем рижского турнира.

Россия - Египет - 24:23 (12:16).
Голы у России: Дмитрий Ковалев - 5 (1), Сергей Горбок - 4, Игорь Сорока - 3, Самвел Асланян, Александр Деревень, Михаил Чипурин, Дмитрий Киселев, Павел Атьман - по 2, Тимур Дибиров, Азат Валиуллин - по 1.
Штрафное время: 8 - 8. Пенальти: 2(1) - 2(1).
Судьи: Лицис и Столяров (Латвия).
Рига. Олимпийский спортивный центр. 200 зрителей.

На турнир «Кубок Рижской думы» национальная сборная России прибыла в следующем составе:

Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»).

Правые крайние: Дмитрий Ковалев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Македония).

Правые полусредние: Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Самвел Асланян («КСМ Бухарест», Румыния).

Разыгрывающие: Дмитрий Житников («Висла», Плоцк), Павел Атьман (БГК им. Мешкова, Белоруссия).

Левые полусредние: Александр Шкуринский (СКИФ), Александр Деревень («Вардар», Македония), Сергей Горбок («ПИК Сегед», Венгрия), Азат Валиуллин («Айзенах», Германия).

Левые крайние: Игорь Сорока («Мотор», Украина), Тимур Дибиров («Вардар», Македония).

Линейные: Александр Черноиванов («Чеховские медведи»), Михаил Чипурин («Иври», Франция).

Фото – официальный сайт ФГР

Константин Родионов

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