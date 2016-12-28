Женская «молодежка» начала подготовку к МЧМ – 2017

Женская молодежная сборная России по хоккею начала подготовку к Чемпионату мира – 2017.

Женская «молодежка» под руководством главного тренера Евгения Бабрико, начала учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске. Сбор нашей команды продлится до 4-го января, после чего россиянки отправятся на мировой форум.

Чемпионат мира – 2017 среди женских молодежных сборных пройдет с 7-го по 14-е января в чешских городах Пршеров и Злин. Помимо российской сборной, в МЧМ – 2017 примут участие команды Канады, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. Для подготовки к мировому первенству тренерский штаб сборной России вызвал 28 хоккеисток: Вратари: Милена Третяк, Валерия Меркушева, Диана Фархутдинова. Защитники: Анна Климкина, Алёна Хаустова, Светлана Боброва, Дарья Зубок, Нина Пирогова, Елена Проворова, Алина Орлова, Мария Кузнецова, Анна Савонина, Ирина Цацина. Нападающие: Ольга Широкова, Мария Лобурь, Татьяна Шаталова, Дарья Белоглазова, Алёна Старовойтова, Екатерина Добродеева, Анастасия Пестова, Маргарита Дорофеева, Полина Болгарева, Виктория Кулишова, Оксана Братищева, Мария Надеждина, Елена Мезенцева, Елизавета Роднова, Илона Маркова. Фото – официальный сайт ФХР Константин Родионов < Предыдущая Следующая >