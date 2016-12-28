|Женская «молодежка» начала подготовку к МЧМ – 2017
|Спорт Главные новости
|28.12.2016 02:53
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Для подготовки к мировому первенству тренерский штаб сборной России вызвал 28 хоккеисток:
Вратари: Милена Третяк, Валерия Меркушева, Диана Фархутдинова.
Защитники: Анна Климкина, Алёна Хаустова, Светлана Боброва, Дарья Зубок, Нина Пирогова, Елена Проворова, Алина Орлова, Мария Кузнецова, Анна Савонина, Ирина Цацина.
Нападающие: Ольга Широкова, Мария Лобурь, Татьяна Шаталова, Дарья Белоглазова, Алёна Старовойтова, Екатерина Добродеева, Анастасия Пестова, Маргарита Дорофеева, Полина Болгарева, Виктория Кулишова, Оксана Братищева, Мария Надеждина, Елена Мезенцева, Елизавета Роднова, Илона Маркова.
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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