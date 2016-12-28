Криштиану Роналду – игрок года по версии Globe Soccer Awards

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии премии Globe Soccer Awards.

Вручение наград по версии престижной премии Globe Soccer Awards прошло на церемонии в Дубае. Криштиану Роналду, ранее ставший лучшим футболистом мира по версии французского журнала France Football, также признан игроком года по версии Globe Soccer Awards. Стоит отметить, что в 2016 году португалец выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и стал победителем Чемпионата Европы – 2016. Лучшим тренером премия определила наставника сборной Португалии, завоевавшего золотые медали ЕВРО – 2016 Фернанду Сантуша. Лучшим арбитром уходящего года признан британский рефери Марк Клаттенбург. Лучшим футбольным клубом назван мадридский «Реал». Премия Globe Soccer Awards была учреждена в 2010 году Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA), совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA). Фото – официальный сайт УЕФА Константин Родионов Следующая >