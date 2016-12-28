|Криштиану Роналду – игрок года по версии Globe Soccer Awards
|Спорт Главные новости
|28.12.2016 03:27
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Криштиану Роналду, ранее ставший лучшим футболистом мира по версии французского журнала France Football, также признан игроком года по версии Globe Soccer Awards. Стоит отметить, что в 2016 году португалец выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и стал победителем Чемпионата Европы – 2016.
Лучшим тренером премия определила наставника сборной Португалии, завоевавшего золотые медали ЕВРО – 2016 Фернанду Сантуша.
Лучшим арбитром уходящего года признан британский рефери Марк Клаттенбург.
Лучшим футбольным клубом назван мадридский «Реал».
Премия Globe Soccer Awards была учреждена в 2010 году Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA), совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA).
Фото – официальный сайт УЕФА
Константин Родионов
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