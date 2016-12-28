Криштиану Роналду – игрок года по версии Globe Soccer Awards Печать
Спорт Главные новости
28.12.2016 03:27

Криштиану Роналду – игрок года по версии Globe Soccer Awards

 Атакующий полузащитник мадридского «Реала» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии премии Globe Soccer Awards.


Вручение наград по версии престижной премии Globe Soccer Awards прошло на церемонии в Дубае.

Криштиану Роналду, ранее ставший лучшим футболистом мира по версии французского журнала France Football, также признан игроком года по версии Globe Soccer Awards. Стоит отметить, что в 2016 году португалец выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и стал победителем Чемпионата Европы – 2016.

Лучшим тренером премия определила наставника сборной Португалии, завоевавшего золотые медали ЕВРО – 2016 Фернанду Сантуша.

Лучшим арбитром уходящего года признан британский рефери Марк Клаттенбург.

Лучшим футбольным клубом назван мадридский «Реал».

Премия Globe Soccer Awards была учреждена в 2010 году Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA), совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA).

Фото – официальный сайт УЕФА

Константин Родионов

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