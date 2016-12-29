Женская сборная России по хоккею готовится к «Nations Cup» Печать
Спорт Главные новости
29.12.2016 02:30

Женская сборная России по хоккею готовится к «Nations Cup»

 Женская национальная сборная России по хоккею начала учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске.


28-го декабря, на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» женская сборная России по хоккею начала подготовку к турниру «Nations Cup», который пройдет в Германии и Австрии с 4-го по 7-е января наступающего 2017 года. Помимо российской сборной, в турнире примут участие команды Германии, Канады, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Австрии.

Главный тренер национальной сборной России Алексей Чистяков для подготовки к турниру определил расширенный список игроков, в который вошли 23-и хоккеистки.

Вратари: Надежда Александрова, Мария Сорокина, Надежда Морозова, Валерия Тараканова.

Защитники: Алена Андрющенко, Мария Баталова, Ангелина Гончаренко, Екатерина Лобова, Анна Шибанова, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Инна Дюбанюк, Виктория Чмырикова.

Нападающие: Алевтина Штарева, Елена Дергачева, Анна Шохина, Ольга Сосина, Галина Скиба, Людмила Белякова, Фануза Кадирова, Елена Подкаменная, Екатерина Смоленцева, Лидия Малявко, Евгения Дюпина, Екатерина Лебедева, Екатерина Лихачева, Мария Кокошкина, Диана Канаева.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов

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