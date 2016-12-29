|Женская сборная России по хоккею готовится к «Nations Cup»
|Спорт Главные новости
|29.12.2016 02:30
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Главный тренер национальной сборной России Алексей Чистяков для подготовки к турниру определил расширенный список игроков, в который вошли 23-и хоккеистки.
Вратари: Надежда Александрова, Мария Сорокина, Надежда Морозова, Валерия Тараканова.
Защитники: Алена Андрющенко, Мария Баталова, Ангелина Гончаренко, Екатерина Лобова, Анна Шибанова, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Инна Дюбанюк, Виктория Чмырикова.
Нападающие: Алевтина Штарева, Елена Дергачева, Анна Шохина, Ольга Сосина, Галина Скиба, Людмила Белякова, Фануза Кадирова, Елена Подкаменная, Екатерина Смоленцева, Лидия Малявко, Евгения Дюпина, Екатерина Лебедева, Екатерина Лихачева, Мария Кокошкина, Диана Канаева.
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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