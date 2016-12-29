|Евгений Кузьмин продлил контракт с РФС
|Спорт Главные новости
|29.12.2016 05:29
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- Национальная женская сборная России за последние годы добилась существенного прогресса, большой шаг вперед был сделан в 2016 году. Наша задача теперь – удержать эту планку и готовиться к штурму новых высот, что, как говорят, значительно труднее. Я хочу сказать спасибо президенту РФС Виталию Мутко за доверие. Гарантирую, что тренерский штаб женских сборных команд России по мини-футболу, вся Ассоциация мини-футбола России будет использовать все имеющиеся знания и возможности для новых побед, - отметил Евгений Кузьмин.
Под руководством Евгения Кузьмина женская национальная сборная России по мини-футболу дважды становилась бронзовым (2010, 2013) и серебряным (2015) призером Чемпионата мира.
Фото – официальный сайт АМФР
Константин Родионов
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