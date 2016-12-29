Евгений Кузьмин продлил контракт с РФС Печать
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29.12.2016 05:29

Евгений Кузьмин продлил контракт с РФС

 Старший тренер женской национальной сборной России по мини-футболу Евгений Кузьмин продлил трудовое соглашение с Российским футбольным союзом до конца 2017 года.


Старший тренер победителей престижного международного турнира «Четырех наций» в Испании 53-летний Евгений Кузьмин, продолжит работу с женской сборной России еще как минимум один год. Об этом «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

- Национальная женская сборная России за последние годы добилась существенного прогресса, большой шаг вперед был сделан в 2016 году. Наша задача теперь – удержать эту планку и готовиться к штурму новых высот, что, как говорят, значительно труднее. Я хочу сказать спасибо президенту РФС Виталию Мутко за доверие. Гарантирую, что тренерский штаб женских сборных команд России по мини-футболу, вся Ассоциация мини-футбола России будет использовать все имеющиеся знания и возможности для новых побед, - отметил Евгений Кузьмин.

Под руководством Евгения Кузьмина женская национальная сборная России по мини-футболу дважды становилась бронзовым (2010, 2013) и серебряным (2015) призером Чемпионата мира.

Фото – официальный сайт АМФР

Константин Родионов

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