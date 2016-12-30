|Сборная России победитель «Кубка Рижской думы»
|Спорт Главные новости
|30.12.2016 02:09
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Латвия – Россия - 19:27 (13:14).
Белоруссия – Россия - 21:28 (9:12).
Фото – официальный сайт ФГР
Константин Родионов
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