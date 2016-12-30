Сборная России победитель «Кубка Рижской думы»



В первом поединке сборная России одержала трудную победу над сборной Египта, и тем самым, получив хороший заряд положительных эмоций, сумела обыграть хозяев турнира латвийцев и сборную Белоруссии. Таким образом, россияне второй год подряд увозят из столицы Латвии «Кубок Рижской думы» домой, который в торжественной обстановке был вручен капитану нашей команды Тимуру Дибирову. Лучшим игроком в составе российской сборной признан Павел Атьман, а лучшим голеадором всего турнира стал Дмитрий Ковалев, в активе которого 22-а точных броска.

Латвия – Россия - 19:27 (13:14).

Голы у России: Дмитрий Ковалев – 11 (5), Дмитрий Киселев – 5, Михаил Чипурин – 3, Азат Валиуллин, Александр Шкуринский - по 2 два. Игорь Сорока, Тимур Дибиров, Самвел Асланян, Павел Атьман - по 1.

Судьи: Мажейкас и Гателис (Литва).

Штрафное время: 6 – 4. Пенальти: 5 (6) – 0 (1).

Олимпийский спортивный центр «Электрум». 400 зрителей.

Белоруссия – Россия - 21:28 (9:12).

Голы у России: Александр Шкуринский - 9, Дмитрий Ковалев – 6 (2), Дмитрий Киселев – 4, Михаил Чипурин – 3, Тимур Дибиров и Павел Атьман - по 2, Игорь Сорока, Азат Валиуллин. - по 1.

Судьи: Лицис и Столяров (Латвия).

Штрафное время: 4 – 8. Пенальти 1 (4) – 2 (3).

Рига. Олимпийский спортивный центр «Электрум». 150 зрителей.

Фото – официальный сайт ФГР

Константин Родионов