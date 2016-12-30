|300 миллионов евро за Криштиану Роналду
|Спорт
|30.12.2016 04:32
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По информации источника, один из китайских клубов предложил «Реалу» триста миллионов евро за трансфер Криштиану Роналду, а самому футболисту готов положить зарплату, превышающую сто миллионов евро в год. Это также подтвердил агент португальца Жорже Мендеш.
Стоит отметить, что в «Королевском клубе» заработанная плата Криштиану Роналду составляет 427 тысяч евро в неделю, и при этом португалец не является самым высокооплачиваемым в мировом футболе. А обладателем самой большой зарплаты в мире является как раз футболист, защищающий цвета китайского клуба «Хэбэй Форчун». Это аргентинский нападающий Эсекиэль Лавесси, гонорар которого составляет 577 тысяч евро в неделю.
Фото – официальный сайт Криштиану Роналду
Константин Родионов
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