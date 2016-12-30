300 миллионов евро за Криштиану Роналду Печать
Спорт
30.12.2016 04:32

Криштиану Роналду

 Один из клубов предложил триста миллионов евро за атакующего полузащитника мадридского «Реала» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду.


31-летний форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду может переехать в Китай. Заинтересованность в футболисте проявляет один из китайских клубов, правда не указывается какой именно. Об этом сообщило агентство Lenta.ru со ссылкой на таблоид Sky Sport.

По информации источника, один из китайских клубов предложил «Реалу» триста миллионов евро за трансфер Криштиану Роналду, а самому футболисту готов положить зарплату, превышающую сто миллионов евро в год. Это также подтвердил агент португальца Жорже Мендеш.

Стоит отметить, что в «Королевском клубе» заработанная плата Криштиану Роналду составляет 427 тысяч евро в неделю, и при этом португалец не является самым высокооплачиваемым в мировом футболе. А обладателем самой большой зарплаты в мире является как раз футболист, защищающий цвета китайского клуба «Хэбэй Форчун». Это аргентинский нападающий Эсекиэль Лавесси, гонорар которого составляет 577 тысяч евро в неделю.

Фото – официальный сайт Криштиану Роналду

Константин Родионов

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