Артемий Панарин подписал новый контракт с «Чикаго Блэкхокс» Печать
Спорт Главные новости
30.12.2016 07:01

Артемий Панарин подписал новый контракт с «Чикаго Блэкхокс»

 Форвард национальной сборной России по хоккею Артемий Панарин подписал самый крупный двухлетний контракт за всю историю Национальной хоккейной лиги.


25-летний российский нападающий Артемий Панарин (на фото справа), подписал новый контракт с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс», рассчитанный на два года. Сумма контракта составляет 12 миллионов долларов, что является самым крупным двухлетним соглашением за всю историю НХЛ.

- Мы сели с Артемием, обсудили разные варианты. Он попросил, чтобы я принес ему самое лучшее предложение. Но заметил: «Пожалуйста, не выкручивайте руки в переговорах». Панарин не хотел затягивать эту историю. При том, что статистика у него великолепная - 37 (15+22) очков в 37 матчах. Артемий - клиент-мечта. И можно сказать, что он сделал подарок на Новый год самому себе, команде и всем болельщикам «Чикаго». А контракт хотел подписать здесь и сейчас, - рассказал агент Артемия Панарина Том Линн.

- «Чикаго» дал мне шанс играть на очень высоком уровне. Мне нравится все в команде. А всех денег в мире не заработаешь. Я счастлив, что удалось подписать контракт так быстро. Отдельное спасибо хотел бы сказать Рокки Вюрцу, Джону Макдону и Стэну Боумэну. Конечно, могу сказать, что гора с плеч свалилась. Но теперь есть новое давление, потому что я должен оправдать доверие и показать свой наилучший хоккей, - цитирует Артемия Панарина официальный сайт НХЛ.

Артемий Панарин является воспитанником СДЮШОР «Трактор» (Челябинск, 1997—2003), ДЮСШ «Сигнал» (Челябинск, 2004), СДЮШОР «Витязь» (Подольск, 2004—2008).

В России защищал цвета казанского «Ак Барса», подольского «Витязя» и питерского СКА. В 2015 году переехал за океан, где подписал первый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс».

Обладатель «Кубка Гагарина» в составе СКА (2015). Чемпион мира среди молодежных сборных (2011). Серебряный (2015) и бронзовый призер (2016) чемпионатов мира в составе национальной сборной России.

Обладатель приза «Колдер Трофи – 2016», присуждаемому лучшему новичку НХЛ. По итогам 2016 года вошел в состав символической сборной новичков НХЛ.

Фото – официальный сайт НХЛ

Константин Родионов

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