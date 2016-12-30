|Артемий Панарин подписал новый контракт с «Чикаго Блэкхокс»
|Спорт Главные новости
|30.12.2016 07:01
|
- Мы сели с Артемием, обсудили разные варианты. Он попросил, чтобы я принес ему самое лучшее предложение. Но заметил: «Пожалуйста, не выкручивайте руки в переговорах». Панарин не хотел затягивать эту историю. При том, что статистика у него великолепная - 37 (15+22) очков в 37 матчах. Артемий - клиент-мечта. И можно сказать, что он сделал подарок на Новый год самому себе, команде и всем болельщикам «Чикаго». А контракт хотел подписать здесь и сейчас, - рассказал агент Артемия Панарина Том Линн.
- «Чикаго» дал мне шанс играть на очень высоком уровне. Мне нравится все в команде. А всех денег в мире не заработаешь. Я счастлив, что удалось подписать контракт так быстро. Отдельное спасибо хотел бы сказать Рокки Вюрцу, Джону Макдону и Стэну Боумэну. Конечно, могу сказать, что гора с плеч свалилась. Но теперь есть новое давление, потому что я должен оправдать доверие и показать свой наилучший хоккей, - цитирует Артемия Панарина официальный сайт НХЛ.
Артемий Панарин является воспитанником СДЮШОР «Трактор» (Челябинск, 1997—2003), ДЮСШ «Сигнал» (Челябинск, 2004), СДЮШОР «Витязь» (Подольск, 2004—2008).
В России защищал цвета казанского «Ак Барса», подольского «Витязя» и питерского СКА. В 2015 году переехал за океан, где подписал первый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс».
Обладатель «Кубка Гагарина» в составе СКА (2015). Чемпион мира среди молодежных сборных (2011). Серебряный (2015) и бронзовый призер (2016) чемпионатов мира в составе национальной сборной России.
Обладатель приза «Колдер Трофи – 2016», присуждаемому лучшему новичку НХЛ. По итогам 2016 года вошел в состав символической сборной новичков НХЛ.
Фото – официальный сайт НХЛ
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
07:01
Артемий Панарин подписал новый контракт с «Чикаго Блэкхокс»
-
04:32
300 миллионов евро за Криштиану Роналду
-
02:09
Сборная России победитель «Кубка Рижской думы»
-
29.12.2016 20:41
Что готовить на праздничный стол Огненного Петуха
-
29.12.2016 18:31
Новогоднюю ёлку украсили повешенными за шею игрушками
-
29.12.2016 18:11
Решение об аутсорсинге питания в детсадах было принято с нарушениями
-
29.12.2016 17:45
Обнаружено тело погибшего на ГЭС предпринимателя
-
29.12.2016 17:02
36-летняя москвичка умерла после укола лидокаина на дому
-
29.12.2016 16:25
В Волгограде накрыли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами
-
29.12.2016 15:54
Андрей Бочаров пообещал журналистам не останавливаться
-
29.12.2016 15:33
Стали известны типичные манипуляции в похоронном бизнесе
-
29.12.2016 15:20
Прыгнувший с моста Волжской ГЭС оказался бизнесменом
-
29.12.2016 15:15
Волгоградский чиновник осужден за мошенничество с имуществом детсада
-
29.12.2016 14:50
Тело первой жертвы крушения ТУ-154 предано земле