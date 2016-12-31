|Елена Фомина продолжит работу со сборной России
|Спорт Главные новости
|31.12.2016 05:38
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- Мне очень приятно, что после достаточно тяжелого отборочного цикла, по итогам которого мы завоевали прямую путевку на Чемпионат Европы-2017, мне вновь доверили управление женской национальной сборной России. Хотела бы поблагодарить руководство Российского футбольного союза за оказанное доверие в преддверии очень значимого соревнования, за возможность проявить себя на более высоком уровне! В следующем году нам предстоит много работы, нас ждут очень ответственные выступления – сначала финальная стадия ЕВРО в Голландии, а затем старт квалификации Чемпионата мира-2019. Со своей стороны мы представим программу подготовки к этим турнирам, чтобы было понимание, в каком направлении предстоит работать. Хочу пожелать всем нам – игрокам, тренерам, болельщикам - побольше побед в 2017 году! – рассказала Елена Фомина пресс-службе РФС.
37-летняя Елена Фомина за карьеру действующей футболистки выступала в клубах: «Чертаново» (Москва), «Лада» (Тольятти), ЦСК ВВС (Самара), «Надежда» (Ногинск), «Спартак» (Москва) и ШВСМ «Измайлово» (Москва).
Выигрывала титул чемпиона России, серебряные и бронзовые медали Чемпионата страны. В составе национальной сборной России дебютировала в 1994 году. Приняла участие в Чемпионатах мира 1999 и 2003 годов, в ЕВРО - 2001 и 2009. Сыграла 109 матчей в составе национальной сборной страны.
26 марта 2012 года, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации № 46-НГ, Елене Фоминой было присвоено звание заслуженного мастера спорта.
В 2012 году начала тренерскую карьеру. Руководит командой «Россиянка» (Московская область), с которой завоевала серебряные медали Чемпионата России (2012/2013, 2015). С осени 2012-го работает в тренерском штабе национальной команды. В 2015 году возглавила женскую сборную России.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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