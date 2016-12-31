Елена Фомина продолжит работу со сборной России



Наставник главной женской футбольной дружины России продлила соглашение с РФС конца 2017 года. Под руководством Елены Фоминой россиянки сумели завоевать путевку на Чемпионат Европы, который состоится будущим летом. На групповом этапе европейского форума конкуренцию национальной сборной России составят команды Италии, Швеции и Германии.

- Мне очень приятно, что после достаточно тяжелого отборочного цикла, по итогам которого мы завоевали прямую путевку на Чемпионат Европы-2017, мне вновь доверили управление женской национальной сборной России. Хотела бы поблагодарить руководство Российского футбольного союза за оказанное доверие в преддверии очень значимого соревнования, за возможность проявить себя на более высоком уровне! В следующем году нам предстоит много работы, нас ждут очень ответственные выступления – сначала финальная стадия ЕВРО в Голландии, а затем старт квалификации Чемпионата мира-2019. Со своей стороны мы представим программу подготовки к этим турнирам, чтобы было понимание, в каком направлении предстоит работать. Хочу пожелать всем нам – игрокам, тренерам, болельщикам - побольше побед в 2017 году! – рассказала Елена Фомина пресс-службе РФС.

37-летняя Елена Фомина за карьеру действующей футболистки выступала в клубах: «Чертаново» (Москва), «Лада» (Тольятти), ЦСК ВВС (Самара), «Надежда» (Ногинск), «Спартак» (Москва) и ШВСМ «Измайлово» (Москва).

Выигрывала титул чемпиона России, серебряные и бронзовые медали Чемпионата страны. В составе национальной сборной России дебютировала в 1994 году. Приняла участие в Чемпионатах мира 1999 и 2003 годов, в ЕВРО - 2001 и 2009. Сыграла 109 матчей в составе национальной сборной страны.

26 марта 2012 года, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации № 46-НГ, Елене Фоминой было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

В 2012 году начала тренерскую карьеру. Руководит командой «Россиянка» (Московская область), с которой завоевала серебряные медали Чемпионата России (2012/2013, 2015). С осени 2012-го работает в тренерском штабе национальной команды. В 2015 году возглавила женскую сборную России.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов