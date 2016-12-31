|Дмитрий Ульянов продлил соглашение с РФС
|Спорт Главные новости
|31.12.2016 10:17
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- Хотел бы поблагодарить руководство Российского футбольного союза во главе с президентом Виталием Леонтьевичем Мутко за оказанное мне доверие! В уходящем году наша сборная сделала первый шаг на пути к финальной части ЕВРО среди юношей до 17 лет – вышла в Элитный раунд квалификации с первого места в группе. В марте 2017 года нам предстоит продолжить борьбу за попадание на Чемпионат Европы. Мы будем тщательно готовиться и сделаем все от нас зависящее, чтобы успешно выполнить поставленную задачу. Сразу по окончании новогодних праздников мы возобновим подготовку к квалификации, проведем учебно-тренировочный сбор и сыграем на международном турнире в Минске, - рассказал Дмитрий Ульянов пресс-службе РФС.
46-летний Дмитрий Ульянов сын заслуженного тренера России - Николая Михайловича Ульянова. За карьеру действующего футболиста защищал цвета клубов: «Торпедо» (Москва, 1987 – 1994), ЦСКА (1995 – 1996, 1997), «Расинг» (Испания, 1996 – 1997), «Хапоэль» (Хайфа, Израиль, 1997 – 2002), «Бейтар» (Иерусалим, Израиль, 2002 – 2003), «Маккаби-Ахи» (Назарет, Израиль, 2003 – 2004). Играл на позиции полузащитника. Мастер спорта СССР.
В 2006 начал тренерскую карьеру. Работал тренером-селекционером НОУ ЦСО «Локомотив», помощником старшего тренера сборной России U-19, U-21. 19 декабря 2012 года был назначен главным тренером юношеской сборной России. В 2014 году возглавил сборную России среди игроков 2000 года рождения.
Бронзовый призер последнего Чемпионата Советского Союза (1991). Обладатель Кубка России (1992/1993). Чемпион Израиля (1998/99), бронзовый призер чемпионата Израиля (1997/98, 2000/01). Обладатель Кубка Израильской Лиги (2000/2001).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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