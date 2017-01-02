Женский «Спартак-Волгоград» приглашает на водное поло



Ватерполистки волгоградского «Спартака» 4-го января сыграют с нижегородским «Буревестником-ННГУ». Начало матча в 14:15.

5-го января, примут московский СКИФ ЦСП «Крылатское» (13:15). 7-го января, волгоградкам предстоит схватка с бессменным чемпионом страны последних 14-и сезонов, коллективом «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей. Начало матча в 13:15. И 8-го января команда Алексея Панфили сыграет с киришским «КИНЕФом-2» (11:30).

Мужской коллектив «Спартак-Волгоград» свои первые январские поединки сыграет 13-го и 14-го числа в Астрахани, против местного «Динамо». 20-го и 21-го команда Владимира Карабутова и Николая Козлова в родном бассейне примет казахстанскую «Астану», а в конце января отправится в Казань, где померится силами с самым принципиальным соперником «Синтезом».

Дублеры главной мужской ватерпольной дружины Волгоградской области, волею календаря три тура Чемпионата России в январе сыграют в родном городе. Молодым «красно-белым» предстоит сыграть с «Динамо» ЦСП «Крылатское» (Москва) и молодежной сборной Санкт-Петербурга. А начнет игры нового 2017 года «Спартак-Волгоград-2» 13-го и 14-го января, матчами против питерского ВМФ.

Константин Родионов