|Женский «Спартак-Волгоград» приглашает на водное поло
|Спорт Главные новостиВолгоград
|02.01.2017 02:03
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Мужской коллектив «Спартак-Волгоград» свои первые январские поединки сыграет 13-го и 14-го числа в Астрахани, против местного «Динамо». 20-го и 21-го команда Владимира Карабутова и Николая Козлова в родном бассейне примет казахстанскую «Астану», а в конце января отправится в Казань, где померится силами с самым принципиальным соперником «Синтезом».
Дублеры главной мужской ватерпольной дружины Волгоградской области, волею календаря три тура Чемпионата России в январе сыграют в родном городе. Молодым «красно-белым» предстоит сыграть с «Динамо» ЦСП «Крылатское» (Москва) и молодежной сборной Санкт-Петербурга. А начнет игры нового 2017 года «Спартак-Волгоград-2» 13-го и 14-го января, матчами против питерского ВМФ.
Константин Родионов
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