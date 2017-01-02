Женский «Спартак-Волгоград» приглашает на водное поло Печать
Спорт Главные новостиВолгоград
02.01.2017 02:03

Женский «Спартак-Волгоград» приглашает на водное поло

 С 4-го по 8-е января в Волгограде ватерполистки женского «Спартака» сыграют матчи третьего тура Чемпионата России по водному поло.


Ватерполистки волгоградского «Спартака» 4-го января сыграют с нижегородским «Буревестником-ННГУ». Начало матча в 14:15.
5-го января, примут московский СКИФ ЦСП «Крылатское» (13:15). 7-го января, волгоградкам предстоит схватка с бессменным чемпионом страны последних 14-и сезонов, коллективом «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей. Начало матча в 13:15. И 8-го января команда Алексея Панфили сыграет с киришским «КИНЕФом-2» (11:30).

Мужской коллектив «Спартак-Волгоград» свои первые январские поединки сыграет 13-го и 14-го числа в Астрахани, против местного «Динамо». 20-го и 21-го команда Владимира Карабутова и Николая Козлова в родном бассейне примет казахстанскую «Астану», а в конце января отправится в Казань, где померится силами с самым принципиальным соперником «Синтезом».

Дублеры главной мужской ватерпольной дружины Волгоградской области, волею календаря три тура Чемпионата России в январе сыграют в родном городе. Молодым «красно-белым» предстоит сыграть с «Динамо» ЦСП «Крылатское» (Москва) и молодежной сборной Санкт-Петербурга. А начнет игры нового 2017 года «Спартак-Волгоград-2» 13-го и 14-го января, матчами против питерского ВМФ.

Константин Родионов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru